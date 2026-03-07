已故星二代遭他劈腿冷暴力　日渣男星竟公開笑認「交往是為了事業」

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
趙露思夜市擺攤不做了！
冷氣團急凍「周二探13度」
直擊／舒華站上大巨蛋哽咽
已故星二代神田沙也加遭他劈腿冷暴力　前山剛久竟公開笑認「交往是為了事業」

記者蔡宜芳／綜合報導

日本33歲男星前山剛久在2021年捲入女星神田沙也加的墜樓風波，被爆出在與女方交往期間冷暴力、劈腿，形象受到重創後退出演藝圈，近來轉行當牛郎。怎料，他日前竟在YouTube上侃侃而談有關於神田的事情，引來大票網友砲轟「毫無悔意還消費死者」。

▲▼前山剛久挨轟消費死者！交往神田沙也加認：為事業。（圖／翻攝自Instagram／takahisa_maeyama、sayakakanda）

▲前山剛久5年前被指是讓神田沙也加選擇輕生的始作俑者。（圖／翻攝自Instagram／takahisa_maeyama、sayakakanda）

前山剛久在去年底改名「真葉」到六本木當男公關，他日前現身老闆YUKIYA的YouTube頻道，揭露與「K小姐」（暗指神田）的交往內幕。他透露，當時雖受對方追求但曾拒絕，後來卻因考量演藝事業而轉念：「那時正是我對工作非常苦惱的時候，想著為了以後能做出成果，比起現在的女友，選這個女孩或許比較好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼前山剛久挨轟消費死者！交往神田沙也加認：為事業。（圖／翻攝自Instagram／takahisa_maeyama）

▲前山剛久在2024年企圖復出但受到強烈反彈，去年決定下海當牛郎。（圖／翻攝自Instagram／takahisa_maeyama）

前山表示，他和神田僅交往約兩個月，對方因自己與前女友聯絡分手後要拿走的同居物品，就大發怒火，試圖將過往的劈腿疑雲輕描淡寫地帶過。對此， YUKIYA還表示同情說：「看起來很辛苦呢。我沒有要說壞話的意思，但說實話，就算不選擇死亡也行吧。」

對於神田的離世，前山雖表示「很悲傷」，卻也感慨地說：「所以雖然被世人指責時確實會感到沮喪，但我的意見是『也沒辦法啊……』之類的。因為有認真談戀愛才走到那一步，結果只是變成了那樣，但我真的是認真的，就是這樣。」抱怨大眾在不知道真相的情況下一直攻擊他，堅稱自己「心中沒有虛假」。

▲▼前山剛久挨轟消費死者！交往神田沙也加認：為事業。（圖／翻攝自YouTube／YUKIYA TV【公式】）

▲▼前山剛久在YUKIYA的頻道笑談與神田沙也加交往的內幕。（圖／翻攝自YouTube／YUKIYA TV【公式】）

▲▼前山剛久挨轟消費死者！交往神田沙也加認：為事業。（圖／翻攝自YouTube／YUKIYA TV【公式】）

影片曝光後，不少網友都認為前山的語氣完全是在洗白，無法接受他將故人的往事當成炒作素材，還嘻皮笑臉地談論這場悲劇，眾人紛紛不滿地留言「在有人喪命的情況下，這不是可以笑著談論的話題」、「請不要再傷害沙也加了」、「這人沒有心嗎？去世的人無法反駁，家屬看到會怎麼想」。目前YUKIYA已將該影片下架。

神田沙也加在2021年疑似因不堪男友前山剛久劈腿、語言暴力，選擇輕生，享年35歲，使其母親松田聖子悲慟不已。而前山除了被爆出怒罵神田的錄音檔，還遭流出與舊愛的聊天截圖，成為人人喊打的世紀渣男。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

