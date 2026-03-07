ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

峮峮廣告「登日本報紙」
「像漫畫主角」他列經典賽3帥
費仔去年新婚「辣妻婚紗照」曝
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

HowZ 潘越雲 艾融 鄭容和 何昶希 湯姆費爾頓 丹尼爾雷德克里夫 邵雨薇

白家綺太開心口誤包10位數紅包！ 黃豪平被家人以為他是同志

記者葉文正／台北報導

民視由白家綺與黃豪平主持的《醫學大聯盟》年後首次開工錄影，民視團隊特地送上養生八寶粥給主持人以及藝人來賓詹惟中老師、李新以及成語蕎，祝福大家八寶吉祥萬事圓滿，繼續把健康生活新知帶給觀眾。

▲白家綺與黃豪平新年首錄。（圖／民視）

▲白家綺(左)與黃豪平不忘搞笑。（圖／民視）

白家綺提到年假休息得很充足，陪著家人到處玩，很開心回到工作崗位，提到這一次過年包了多少紅包，她一時興奮口誤差點講成10位數，連忙說是「7位數」，數一數發現不對改口總共是「6位數」給身邊所有工作人員，她笑說：「太開心一時昏頭，不管是幾位數，能包紅包出去代表自己也有賺錢，都是很幸福的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲白家綺與黃豪平新年首錄。（圖／民視）

▲黃豪平曾被家人以為是同志。（圖／民視）

黃豪平笑說今年過年被「逼婚」是很開心的，因為以前家人親戚以為他可能是同志，都沒有提這些事情，自從他在各大節目提到他有女朋友之後，不要說過年，三不五時就被問什麼時候結婚？什麼時候生小孩，讓他已經習慣了！沒想到白家綺補槍：「我是都遇到人家問黃豪平有女友是真的嗎？」，讓全場笑翻，黃豪平說已經交往很久不要鬧了。

白家綺期許今年會把更多健康醫學新知帶給觀眾，她提到現在很多人用AI上網查醫學資訊，但呼籲有專業的人講解，是非常重要的，像是節目這次邀請到的是洪暐傑醫師跟許瓊月營養師，專業人士針對網路留言、傳說為大家拆解迷思跟解答，這個是Ai是不能比的，提到Ai科技，詹惟中老師附和還一肚子火說年輕人省錢找Ai算命，他用Ai排盤30次每一次都不一樣。

他說找他算命是有溫度跟同時看面相，強調找他本人算命、醫學新知要看《醫學大聯盟》有專家講解比較正確，剛好參與年後首次開工錄影，詹惟中特地提醒節目觀眾，今年火馬年要注意四個方向，第一個開車小心，因為他剛好停車被撞，自認為眾生消業障，過了就算，第二個不要發脾氣，會影響身體健康，第三個小心火燭錢財不外露，第四個戰爭四起不要參加遊行，給大家叮嚀與參考，還透露想開一個高端婚聯俱樂部，為單身男女牽線。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

白家綺吳東諺葉家妤陳宇風

推薦閱讀

直擊／袁惟仁靈堂開放「現場曝光」！　第一位到場的藝人竟是她

直擊／袁惟仁靈堂開放「現場曝光」！　第一位到場的藝人竟是她

11小時前

世界的峮峮！東京巨蛋放送女神應援笑容…廣告登日本報紙本人回應

世界的峮峮！東京巨蛋放送女神應援笑容…廣告登日本報紙本人回應

10小時前

帥氣男歌手鬆口認愛「袁惟仁正妹女兒」！　熱戀半年...媒人竟是他

帥氣男歌手鬆口認愛「袁惟仁正妹女兒」！　熱戀半年...媒人竟是他

3/6 19:43

中華隊14：0扣倒捷克　電商女王霸氣出手「請喝5000杯飲料」！

中華隊14：0扣倒捷克　電商女王霸氣出手「請喝5000杯飲料」！

8小時前

費仔去年剛新婚！甜喊我是個幸運的人…金髮辣妻「絕美婚紗照」曝

費仔去年剛新婚！甜喊我是個幸運的人…金髮辣妻「絕美婚紗照」曝

8小時前

直擊／陸元琪自揭「遭禁止出席袁惟仁告別式」兒女正面回應了！

直擊／陸元琪自揭「遭禁止出席袁惟仁告別式」兒女正面回應了！

7小時前

WBC最感動一幕！籃籃雙手緊握「祈禱全壘打」　揪心畫面國際瘋傳

WBC最感動一幕！籃籃雙手緊握「祈禱全壘打」　揪心畫面國際瘋傳

11小時前

45年傳奇歌后不藏了！　潘越雲突宣布新身分

45年傳奇歌后不藏了！　潘越雲突宣布新身分

3/6 14:17

H級寫真偶像祭禁令：別盯我胸部！　遭酸「像拉麵店沒麵」她急解釋

H級寫真偶像祭禁令：別盯我胸部！　遭酸「像拉麵店沒麵」她急解釋

22小時前

GQ編輯長「那個凱文」發聲！　遭爆出軌蔡瑞雪宣佈辭職止血

GQ編輯長「那個凱文」發聲！　遭爆出軌蔡瑞雪宣佈辭職止血

3小時前

木村拓哉演《九龍城寨》續集遭換角！半年前已答應…劇組換他取代

木村拓哉演《九龍城寨》續集遭換角！半年前已答應…劇組換他取代

15小時前

蔡阿嘎直擊「費仔滿貫砲」瞬間！愛妻二伯狂尖叫：我們也有滿貫砲

蔡阿嘎直擊「費仔滿貫砲」瞬間！愛妻二伯狂尖叫：我們也有滿貫砲

9小時前

熱門影音

鄭芯恩被經紀人「封印乳溝」　接內衣代言尺度解放

鄭芯恩被經紀人「封印乳溝」　接內衣代言尺度解放
經典賽應援登日本報紙版面　林襄：不好意思捏～

經典賽應援登日本報紙版面　林襄：不好意思捏～
柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧

柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧
CNBLUE不用翻譯了！　鄭容和：我們游刃有餘

CNBLUE不用翻譯了！　鄭容和：我們游刃有餘
許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」　重建後王家梁脫口：好大喔
見張蘭發出孩子照片　汪小菲怒嗆：有沒有尊重人

見張蘭發出孩子照片　汪小菲怒嗆：有沒有尊重人
遭控甩女富商、公益斂財　陳子強首露面突落跑

遭控甩女富商、公益斂財　陳子強首露面突落跑
陳子強爆感情風波後首露面　回應「一切交給公司處理」

陳子強爆感情風波後首露面　回應「一切交給公司處理」
汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！
直播遭私生連環叩　aespa寧藝卓：別再打了！

直播遭私生連環叩　aespa寧藝卓：別再打了！
鄧超爆料：老婆平時都掐我 　放閃孫儷「我的就是妳的」

鄧超爆料：老婆平時都掐我 　放閃孫儷「我的就是妳的」
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

馬思純恢復單身...分手樂團主唱！　吐心聲：不想再靠自己去改變一個人

馬思純恢復單身...分手樂團主唱！　吐心聲：不想再靠自己去改變一個人

陽帆超愛GD：喜歡他的一切　登大港開唱...陽婆婆有望現身！

陽帆超愛GD：喜歡他的一切　登大港開唱...陽婆婆有望現身！

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

鄧超.孫儷被爆路邊飆罵代拍！　為「保護孩子」狗仔力挺：忍不了

鄧超.孫儷被爆路邊飆罵代拍！　為「保護孩子」狗仔力挺：忍不了

看更多

【白眼翻到天靈蓋】柯震東見粉絲高舉「土味情話」大翻白眼XD

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

已故星二代遭他劈腿冷暴力　日渣男星竟公開笑認「交往是為了事業」

15分鐘前31

直擊／葉舒華站上大巨蛋哽咽了！　看到台下這一幕：我的心被填滿

28分鐘前0

今年首部泰國現象級電影！《送葬人2》大膽用素人　3.5天火速破億

1小時前0

白家綺太開心口誤包10位數紅包！ 黃豪平被家人以為他是同志

1小時前2

李蒨蓉結婚22年「老公認上千次想離婚」　她當場氣炸：你以為你誰啊

1小時前31

直擊／太辣凍未條！舒華跪地開腿辣爆　性感solo台灣首秀萬人叫瘋

1小時前0

甜茶大失言遭炎上！脫口嘲諷「沒人在乎芭蕾與歌劇」　惹怒全網遭抵制

1小時前0

葉欣眉慘用錯藥　攻擊眼球劇痛無比

1小時前53

AV女優「懷孕超過41周」生了！　產下3408g健康男寶

2小時前1014

直擊／睽違10年…楊烈混血正妹女兒露面了！　美成這樣全場暴動

讀者迴響

熱門新聞

  1. 袁惟仁靈堂現場曝光　第一位到場的藝人竟是她
    11小時前62
  2. 世界的峮峮！廣告登日本報紙本人回應
    10小時前402
  3. 帥氣男歌手認愛「袁惟仁正妹女兒」熱戀半年
    3/6 19:43328
  4. 中華隊14：0扣倒捷克　電商女王霸氣出手了！
    8小時前222
  5. 費仔去年剛新婚！金髮辣妻「絕美婚紗照」曝
    8小時前563
  6. 陸元琪自揭「遭禁出席袁惟仁告別式」兒女回應了！
    7小時前107
  7. WBC最感動一幕！籃籃雙手緊握「祈禱全壘打」
    11小時前4612
  8. 45年傳奇歌后潘越雲突宣布新身分
    3/6 14:176
  9. H級寫真偶像祭禁令：別盯我胸部！遭酸「像拉麵店沒麵」
    22小時前1816
  10. GQ編輯長「那個凱文」遭爆出軌蔡瑞雪宣佈辭職
    3小時前1819
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合