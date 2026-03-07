白家綺太開心口誤包10位數紅包！ 黃豪平被家人以為他是同志

記者葉文正／台北報導

民視由白家綺與黃豪平主持的《醫學大聯盟》年後首次開工錄影，民視團隊特地送上養生八寶粥給主持人以及藝人來賓詹惟中老師、李新以及成語蕎，祝福大家八寶吉祥萬事圓滿，繼續把健康生活新知帶給觀眾。

▲白家綺(左)與黃豪平不忘搞笑。（圖／民視）

白家綺提到年假休息得很充足，陪著家人到處玩，很開心回到工作崗位，提到這一次過年包了多少紅包，她一時興奮口誤差點講成10位數，連忙說是「7位數」，數一數發現不對改口總共是「6位數」給身邊所有工作人員，她笑說：「太開心一時昏頭，不管是幾位數，能包紅包出去代表自己也有賺錢，都是很幸福的」。

▲黃豪平曾被家人以為是同志。（圖／民視）

黃豪平笑說今年過年被「逼婚」是很開心的，因為以前家人親戚以為他可能是同志，都沒有提這些事情，自從他在各大節目提到他有女朋友之後，不要說過年，三不五時就被問什麼時候結婚？什麼時候生小孩，讓他已經習慣了！沒想到白家綺補槍：「我是都遇到人家問黃豪平有女友是真的嗎？」，讓全場笑翻，黃豪平說已經交往很久不要鬧了。

白家綺期許今年會把更多健康醫學新知帶給觀眾，她提到現在很多人用AI上網查醫學資訊，但呼籲有專業的人講解，是非常重要的，像是節目這次邀請到的是洪暐傑醫師跟許瓊月營養師，專業人士針對網路留言、傳說為大家拆解迷思跟解答，這個是Ai是不能比的，提到Ai科技，詹惟中老師附和還一肚子火說年輕人省錢找Ai算命，他用Ai排盤30次每一次都不一樣。

他說找他算命是有溫度跟同時看面相，強調找他本人算命、醫學新知要看《醫學大聯盟》有專家講解比較正確，剛好參與年後首次開工錄影，詹惟中特地提醒節目觀眾，今年火馬年要注意四個方向，第一個開車小心，因為他剛好停車被撞，自認為眾生消業障，過了就算，第二個不要發脾氣，會影響身體健康，第三個小心火燭錢財不外露，第四個戰爭四起不要參加遊行，給大家叮嚀與參考，還透露想開一個高端婚聯俱樂部，為單身男女牽線。