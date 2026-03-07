直擊／太辣凍未條！舒華跪地開腿辣爆　性感solo台灣首秀萬人叫瘋

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團i-dle（舊名：(G)I-DLE）帶著全新世界巡演，7日首度唱上臺北大巨蛋，5位成員在演唱會上除了有團體演出，還穿插了個人表演，稍早Minnie先帶來solo歌曲〈Her〉，接著輪到舒華的新歌〈Red Redemption〉，她出道以來第一次有個人歌曲，舞姿性感又火辣，台下觀眾各個陷入瘋狂嗨喊「太辣了」。

▲舒華出道以來，首次有個人新歌。（圖／翻攝自i-dle官方IG）

舒華新歌〈Red Redemption〉早在首爾場表演過，7日是台灣首秀，令歌迷都非常期待親眼見證該舞台，稍早，她穿著短版格紋外套，搭配豔麗紅色內衣帶來個人表演，展現瘦身有成的苗條好身材，唱著歌曲〈Red Redemption〉，舞蹈動作火辣地跪地開腿，讓粉絲大飽眼福，全場尖叫聲沒有斷過。

▲舒華性感solo在台灣首秀，台下叫尖聲不斷。（圖／讀者提供）



除了舒華帶來性感舞台，i-dle在聊到歌曲〈Love tease〉時，雨琦先示範一段最喜愛的片段，成員驚呼「原來這首歌這麼性感嗎」，她加碼放送最辣的舞蹈，5人也跟著一起扭著臀往下蹲，現場又是一陣止不住的尖叫聲。

I-dle首次站上大巨蛋，為台灣準備了驚喜橋段，就在唱到〈Girl Friend〉時，5位成員分成兩隊，站上花車環繞座位區，近距離與歌迷互動，令粉絲驚呼「竟然有花車哭出來」。