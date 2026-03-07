甜茶大失言遭炎上！脫口嘲諷「沒人在乎芭蕾與歌劇」　惹怒全網遭抵制

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢當紅炸子雞「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）遭炎上！他日前出席論壇活動時，竟在對談中脫口嘲諷芭蕾舞與歌劇是「已經沒有人在乎的藝術」，雖然他下一秒立刻驚覺失言並試圖圓場，但這番言論已經徹底惹怒全球表演藝術界。

▲「甜茶」提摩西夏勒梅失言遭炎上。（圖／達志影像／美聯社）



不僅奧斯卡得主潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）發聲狠批，各大頂級劇院與藝術家們更紛紛跳出來「撿槍」狂酸，讓這場失言風波越演越烈。

脫口「沒人看芭蕾與歌劇」惹眾怒！甜茶秒道歉仍遭抵制

這起炎上事件起因於提摩西夏勒梅二月份在德州大學參與《Variety》雜誌舉辦的對談。當時他與影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey）正在探討如何保存電影藝術與觀眾注意力縮短的問題。沒想到提摩西竟口出狂言表示，自己絕對不想從事芭蕾或歌劇領域的工作，因為這就像在對大家喊著：「嘿，把這東西傳承下去吧，儘管已經沒有人在乎了。」

▲提摩西夏勒梅以《橫衝直闖》入圍本屆奧斯卡，頒獎前夕卻爆發炎上爭議。（圖／龍祥提供）

雖然他語畢立刻察覺氣氛不對，火速補上一句「我對所有芭蕾與歌劇工作者充滿敬意」，並自嘲：「我不知道幹嘛莫名其妙開砲，這下我的收視率要掉14美分了」，但這番自以為幽默的輕蔑言論早已引爆網友怒火。

奧斯卡女星也看不下去！頂尖舞者狠酸：搞得像你本來能跳一樣

甜茶的失言立刻引來排山倒海的抨擊。紐約市芭蕾舞團首席舞者梅根費爾柴爾德（Megan Fairchild）火大反擊，狠酸：「Timmy（甜茶暱稱），我還真不知道原來你是個世界級的舞者或聲樂家，只是剛好覺得演戲比較紅才沒去發展呢！」她強調芭蕾與歌劇從來都不是為了追求名利而可以隨意放棄的小眾嗜好。

▲「甜茶」提摩西夏勒梅和女友凱莉珍娜（Kylie Jenner）一開始戀情不被看好，但兩人穩定交往，頻頻在公眾場合放閃。（圖／路透）

好萊塢資深女星潔美李寇蒂斯也看不下去，公開質問「為什麼會有藝術家去攻擊其他藝術領域的人？」曾拿過葛萊美獎的聲樂家以及泰勒絲的伴舞等業界人士，也紛紛痛批他對其他工作者充滿廉價的貶低。甚至有編舞家直言，在AI正迅速重塑電影產業的時代，芭蕾與歌劇這種真實的人類演出反而更顯得無可取代。

各大劇院超狂神回覆打臉！「甜茶專屬折扣碼」爆紅

除了藝術家開罵，全球各大劇院的公關團隊更是展現了超高EQ的行銷反擊。洛杉磯歌劇院直接PO文喊話：「抱歉啦甜茶，我們本來想送你免費公關票，但我們的票已經全數完售囉。」

英國國家芭蕾舞團則直接搬出驚人數據打臉，強調光是近期就有超過20萬名觀眾進場支持，社群曝光量更突破6500萬次，證明這項藝術依舊蓬勃發展。最幽默的莫過於西雅圖歌劇院，他們直接把甜茶自嘲掉粉「14美分」的梗拿來行銷，順勢推出名為「TIMOTHEE」的專屬促銷代碼，讓觀眾購買《卡門》門票時能享有14%的折扣。

▲「甜茶」提摩西夏勒梅（左）嘲諷芭蕾舞，但他的媽媽妮可弗朗德（右）就是一名舞者。（圖／路透社）

更有眼尖網友翻出甜茶今年一月才戴著紐約市芭蕾舞團的棒球帽出門，甚至他母親妮可弗朗德（Nicole Flender）就是一名舞者，如今卻大言不慚地批評，不只慘遭炎上，也讓粉絲們看了直搖頭。