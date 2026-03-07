葉欣眉慘用錯藥　攻擊眼球劇痛無比

記者葉文正／台北報導

年代MUCH《歡樂智多星》主持人葉欣眉，之前做健檢發現直腸裡有一顆0.8公分黏膜下腫瘤，醫師看內視鏡照片說可能是神經內分泌瘤，是所謂的「類癌」，後在醫師妙手下處理完畢，不過最近她又分享，竟然自己搞烏龍，差點弄壞自己的眼睛。

▲葉欣眉大意弄傷自己眼睛。（圖／翻攝臉書）

葉欣眉突然發文表示：「跟大家分享一件慘案：由於最近起了口角炎，昨晚睡前噴完藥粉順手放在床頭。今早起床一如往常地想滴眼藥水，在沒有開窗簾的漆黑房間裡，太過自信於過去的習慣，或是還沉溺於昨晚周公的諄諄教誨......

藥劑落在眼球的瞬間，一陣劇痛襲來，刺激無比，我，滴錯了！」

▲葉欣眉左眼劇痛是自己搞的。（圖／翻攝臉書）

她也分析原因，「因為拿起來都是軟軟小小的罐子，一時疏忽錯把口角炎藥粉當成眼藥水！靈魂之窗頓時失去靈魂，立馬衝到廁所用食鹽水清洗稀釋眼睛與眼瞼殘留的粉末，忙了一個早上，最後換來一只血輪眼，原本想美美開工的心情，如今只剩忐忑不安！」

後來她下班後看了醫生，好險視力沒有受影響，只能靜待眼睛漸漸退紅！她提醒大家：用藥一定要在明亮的房間，同時保持頭腦清醒，不要太依賴於習慣，「習慣」往往是讓你落入陷阱的元兇，也祝福大家平安健康。