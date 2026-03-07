李蒨蓉結婚22年「老公認上千次想離婚」　她當場氣炸：你以為你誰啊

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人李蒨蓉與李德立結婚22年，加上婚前交往的7年，已攜手走過快30個年頭。夫妻倆近日同框拍片，聊到結婚多年來，其實曾數度放話要離婚，李德立還坦言自己冒過「上千次」離婚的念頭，讓李蒨蓉當場氣炸大呼：「你以為你是誰啊！」

▲李蒨蓉和李德立愛情長跑近30年。（圖／翻攝自Facebook／李蒨蓉 Lee Chien Rong﻿）

李蒨蓉在影片中透露，她和李德立在交往時，歷經過多次分分合合，「那結婚的時候，當然也吵吵鬧鬧、一路跌跌撞撞走過來，所以離婚呢，也曾經常常掛在我的嘴巴上。」被問及結婚22年來，有過幾次離婚的念頭？李蒨蓉寫下「N次」，但她卻沒想到丈夫的答案是「上千次」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於李德立出乎意料的答案，李蒨蓉當場爆炸大喊：「你有上千次？我以為你只有一次！你跟我講過你只有一次！你有上千次，你想跟我離婚？你以為你是誰啊！」反應讓李德立哭笑不得、趕緊補充說：「好啦沒有千次啦，好幾十次至少，就是很多次的意思。」李蒨蓉則表示：「十次都沒有辦法接受！我可以N次，他不可以上千次！」

▲李蒨蓉不滿李德立居然有多次想離婚的念頭。（圖／翻攝自Facebook／李蒨蓉 Lee Chien Rong﻿）

李德立解釋道，其實「念頭」一定會有，比如遇到一些不如意或不愉快的小事情，就會想說「為什麼我要跟另一半在一起」。不過，李德立能理解女生比較「憑感覺走」，他也直言男、女生都有情緒化的一面，可能情緒上來就會放話要離婚，但其實只是想改善關係、但不會表達。