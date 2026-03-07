闊別樂壇多年！馮德倫為「親生骨肉」獻聲推新歌　一秒夢回30年前玩團時光

記者蕭采薇／綜合報導

男神馮德倫不僅在影視圈成績斐然，去年3月更跨界創立原創動漫IP「Bucket man」，為了宣傳這個極具潛力的「親生骨肉」，馮德倫更破天荒重操舊業，親自走進錄音室為全新宣傳曲《屢戰屢敗又怎樣》獻聲。闊別樂壇多年，他興奮地說：「好多年沒有認真做一首歌了！」

▲馮德倫重返樂壇 。（圖／經紀人提供）



「Bucket man」以充滿本土情懷的「紅色塑膠水桶」形象深植人心。這個充滿活力的IP不僅在去年10月的香港DesignerCon奪下「Rising IP 大獎」，近期更獲得全球破億粉絲的網紅「無語哥」Khaby Lame，以及頂級收藏家Logan Paul的雙雙加持，成功推向國際視野。

全球破億網紅狂推！馮德倫跨界推聯名潮玩公仔



「Bucket man」推出短短一年就動作頻頻，近期更變身為「Bucket man zero」。馮德倫透露，這個IP將會不斷與有趣的人事物合作，本身就是玩具迷的他開心表示：「我一直都有在收藏threezero精緻的玩具，覺得他們很有品味，所以這次很高興能促成聯名，製作出這款Bucket man zero公仔。」

▲馮德倫不僅在影視圈成績斐然，去年3月更跨界創立原創動漫IP「Bucket man」。（圖／經紀人提供）

不僅如此，先前網紅Khaby Lame甚至在影片中破例「打破沉默」為其發聲，而曾砸上億買下史上最貴皮卡丘卡牌的Logan Paul也大力分享，展現出該IP強大的跨界影響力。

睽違多年重返錄音室！馮德倫拿吉他嗨喊：像回到20歲

馮德倫的新歌《屢戰屢敗又怎樣》也算是出師有名！加上之前擔任陳慧琳（Kelly）的演唱會嘉賓非常開心，做這件事就變得理所當然。」他坦言自己私下一直都有彈吉他、打鼓的習慣，只是沒在螢光幕前展現。

▲馮德倫為「親生骨肉」錄製全新宣傳曲《屢戰屢敗又怎樣》。（圖／經紀人提供）

談到這首充滿正能量的新歌，馮德倫感性表示：「現在環境很艱辛、經常遇到失敗，那又怎樣？這是一種態度的展現。」新歌MV更重磅邀請到知名攝影大師夏永康執導，並於今晚正式首播。看著自己在MV中拿著吉他玩樂團的模樣，馮德倫彷彿搭上時光機，忍不住嗨喊：「真的好好玩！好像回到了30年前，組『Dry』樂團、才20幾歲的那個時候。」