楊銘威遇到李多慧突然變溫柔　Lulu要老公「摸她」 風田罵變態

記者葉文正／台北報導

TVBS 實境節目《明星製作公司》獨家揭開特別來賓李多慧的幕後拍攝過程！為了打造與李多慧合作的企劃內容，曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉與風田六位明星可說是絞盡腦汁。

▲揭開特別來賓李多慧的幕後拍攝過程。（圖／TVBS）

▲揭開特別來賓李多慧的幕後拍攝過程。（圖／TVBS）

這次從企劃到內容設計全力投入，甚至親自場勘臺式早餐店、檳榔攤、撞球場、釣蝦場等地點，將台灣在地文化融入拍攝橋段。陳漢典也在節目中聊起童年家裡經營的檳榔攤遭搶劫的經過，風田則是分享十幾年前第一來臺灣時，以為地上的檳榔汁是血跡，讓明星們對台灣文化話題聊得越來越熱絡。

▲揭開特別來賓李多慧的幕後拍攝過程。（圖／TVBS）

▲LULU(右起)指揮老公陳漢典跟李多慧親密接觸。（圖／TVBS）

企劃由楊銘威與風田主責，兩人難得在內容發想上特別積極，讓曾莞婷忍不住笑虧：「我們錄那麼多集，從來沒看過他們這麼有想法過！」拍攝過程中，楊銘威還擔任司機載著李多慧與大家前往下一個地點，一上車就主動邀大家合照，又不斷提醒「要煞車囉、要轉彎囉」，貼心程度讓所有人當場傻眼。Lulu忍不住吐槽：「楊銘威怎麼突然變這麼溫柔？」黃偉晉也補刀表示差別待遇，陳漢典則爆料：「你載我們的時候都橫衝直撞。」曾莞婷更抱不平笑說：「他從來沒有主動說要跟我們合照過。」

▲揭開特別來賓李多慧的幕後拍攝過程。（圖／TVBS）

▲李多慧盡情搞笑。（圖／TVBS）

拍攝過程中最爆笑的一幕，是陳漢典在節目中飾演李多慧的「節目男友」，而擔任本集導演的Lulu則在鏡頭外頻頻下指令：「你摸她」、「手伸出去！」讓一旁的風田忍不住吐槽：「Lulu這樣好像有點變態。」

面對眾人調侃，Lulu則笑說：「在拍攝的時候，我根本沒想到這個人是我先生。」夫妻在工作模式下的互動，也讓現場笑聲不斷。拍攝結束後，李多慧也大讚明星們相當專業，團隊氣氛也很好，更揚言希望下次還有機會再來。

關鍵字

Lulu陳漢典

