直擊／73歲楊烈爆體力不支病倒...終於露面！　一票台八大咖也來了

記者蔡琛儀／台北報導

73歲金鐘歌王楊烈今晚睽違10年開唱，為了籌備演唱會積極健身，半年前便開啟「魔鬼訓練模式」，自主練習清單堪比職業運動員，除了每日超過五千公尺長跑，還包含重訓、桌球、打沙包，晚上練唱怕吵到鄰居，只好對著牆壁壓抑聲音唱歌，卻因體力負荷過載，竟兩度患帶狀皰疹（皮蛇），還感冒大病一場，讓他飽受困擾。

▲楊烈睽違10年開唱。（圖／記者黃克翔攝）

楊烈今（7日）於台灣戲曲中心舉辦「自由之地 2026 世界巡迴演唱會」台北首站，將近三小時連續唱30首金曲，橫跨中、英、西、日、台語五聲道，還換上6套從日本空運量身訂製的服裝，並以驚人體力呈現歌王殿堂級的嗓音，讓歌迷一飽耳福。

演唱會序幕在「山嵐美影」的意境中拉開，楊烈首曲選唱由日本歌手谷村新司作曲、林夕填詞的〈自由路上〉，大氣編曲墊高演唱會的格局。隨後他演繹日本國寶名曲〈昂〉（另一種鄉愁），渾厚的共鳴與情感穿透力，讓台下樂迷聽得如癡如醉。楊烈看著台下千名觀眾，開心用台語直呼：「這麼多支持我的人，無限的感動，謝謝，再一次謝謝！」

▲楊烈為了籌備演唱會罹患皮蛇。（圖／記者黃克翔攝）

在音樂總監、台語金曲歌王荒山亮操刀下，將各種語言串聯成的組曲換上嶄新的編曲，楊烈把台語老歌〈夜半路燈〉、日文古曲〈酒是淚或是嘆息〉、經典台語歌〈舊情綿綿〉與西洋爵士〈Fly me to the Moon〉完美結合。語言轉換與情緒轉場，行雲流水間，搭配金曲獎得主蘇聖育的樂團演奏，完美呈現寶島歌王紮實的音樂底蘊。

楊烈縱橫戲劇、唱片、政治圈，今天開唱也有不少圈內藝人到場支持，包括游安順、高欣欣與李國超夫妻、兵家綺到場，總統賴清德、副總統蕭美琴、方馨、蘇晏霈也送上花籃。

▲游安順、高欣欣李國超夫婦、兵家綺來看楊烈演唱會。（圖／印太戰略智庫提供提供）