直擊／CNBLUE 2場唱不夠！李正信「霸氣加碼」：你們明天可以嗎？

南韓人氣樂團CNBLUE一連兩天在台北流行音樂中心開唱，他們人氣超紅，加開一場仍售罄，6、7日兩天吸引共9千人到場。演出7日來到最後一天，3位成員鄭容和、姜敏赫、李正信誠意滿滿用台語與中文穿插問候，更一度玩開了，李正信當場詢問：「我明天有時間欸，你們明天時間可以嗎？」還想再唱一場，全場歡呼聲破表。

▲CNBLUE在北流開唱2天共吸引9千人到場。（圖／和協整合行銷提供）



CNBLUE於6、7日一連兩天在台北流行音樂中心開唱，延續昨日的熱情，他們以不同的妝髮造型帥氣現身，鄭容和用台語打招呼「打給厚，哇係鄭容和（大家好，我是鄭容和）」，再次秀出中文流行語，「希望我們可以從從容容、游刃有餘得完成這場演出，絕對讓你們不虛此行，像沒有明天一樣玩吧！」

▲鄭容和承諾明年會用中文撐全場。（圖／和協整合行銷提供）



鄭容和中文實力進步飛速，他幽默地再次強調「明年我會整場都講中文的，翻譯老師對不起，明年我會自己獨撐全場」，正信則接話：「那我也跟你學中文！」粉絲反應超熱烈，當他們問歌迷「有沒有聽新專輯」，全場團結回答「有」，鄭容和懷疑「真的嗎？」台下默契滿分大喊「真的」，讓正信當場笑出來，大力稱讚「這代表我們CNBLUE跟BOICE變成一體了」。

▲▼李正信突然提議「我明天時間可以欸，你們明天可以嗎？」（圖／和協整合行銷提供）



歌迷連續兩天表現滿分，鄭容和豎起大拇指：「最棒，你們最完美，謝謝大家！」更稱讚「搖滾區也不是蓋的欸」，粉絲的熱情讓他們意猶未盡，李正信更一時興起提議「我明天有時間欸，你們明天時間可以嗎？」表達還想再唱一場，鄭容和也用中文告白：「因為有你們，每一天是我們的幸福！」氣氛超熱烈。

雖然正信「霸氣加碼」只是玩笑話，但CNBLUE相當寵愛台粉，他們唱完台北兩場，6月13日也將前進高雄流行音樂中心，門票3月26日中午12點於年代售票系統全面啟售，更多場次與售票詳情，請鎖定和協整合行銷官方社群專頁。