哭到妝全掉！金馬神作《世外》零AI耗時7年手繪　男神柯煒林獻聲配音

記者蕭采薇／台北報導

當金馬獎「最佳動畫片」遇上「最萌陰間使者」，今年最虐心的銀幕重擊即將登台！橫掃法國安錫影展、締造香港影史動畫票房冠軍的年度現象級神作《世外》，是歷時7年、堅持「零AI」全手繪打造的東方奇幻大作，不僅被媒體與影評盛讚為「催淚動畫片天花板」，更請到金馬影后鍾雪瑩和深受粉絲喜愛的男神柯煒林配音。

▲《世外》片中的「彌山瀑布」取代奈何橋，穿過瀑布即可忘卻前世記憶。（圖／甲上提供）

路怒症激發靈感！顛覆陰森打造「絕美死後世界」

[廣告]請繼續往下閱讀...

《世外》創下「香港影史動畫票房NO.1」與「2025年香港電影票房NO.1」雙冠王，勇奪金馬獎「最佳動畫片」大獎，並入選「動畫界奧斯卡」法國安錫國際動畫影展等世界重量級影展，以史上最萌陰間使者「小鬼」與拒絕轉世的女孩「小妹」之間橫跨千年的生死約定，包裹著關於執念與寬恕的深刻命題，充滿東方奇幻風格與獨特空靈美學，在海內外國際影展皆收獲絕佳口碑，更有法國安錫影展觀眾真情告白：「小鬼已成為我生命的一部分。」

▲武功高強的黑天（右）幽默風趣，是全片炒熱氣氛擔當。（圖／甲上提供）



不同於傳統陰間的陰森，導演吳啓忠將《世外》打造為色彩絢爛的異界，以可愛呆萌的「靈守小鬼」和武功高強的「黑天」取代黑白無常，而「彌山瀑布」則取代奈何橋，穿過瀑布即可忘卻前世記憶，而生前遺憾將化為紅色繩結逆流而上，由天女與小天女們為眾生解心結。今天媒體試片場特別送上電影主視覺酷卡及紅色繩結小禮給觀影來賓，讓大家看完電影更有感，呼應「放下執念、放過自己，才是真正救贖」的電影核心精神。

▲片中紅色繩結象徵亡者生前遺憾，由天女為眾生解心結。（圖／甲上提供）

超豪華配音陣容齊聚！觀眾暴動：後勁太強



《世外》改編自日本直木賞得主西條奈加催淚小說《千年鬼》，監製兼編劇楊寶文透露，創作靈感竟源自10年前在北京街頭目睹的「路怒症」，她感嘆人們的憤怒多是被生活壓力逼出來的，因此決定用「輪迴」來尋找出口。為了具象化這種「憤怒」，動畫製作團隊設計了積怨過深會萌發的「鬼之芽」，她直呼：「這個具象化太精采了，劇本寫一百次『憤怒』，都不及讓觀眾看見鬼之芽爆發來得直接。」

▲天女（右）管理世外的一切，由磁性女神謝安琪配音。（圖／甲上提供）



《世外》不僅視覺驚艷，金獎級配音陣容更是一大賣點。片中主角「小鬼」由影后鍾雪瑩挑戰木訥反差萌，深受粉絲喜愛的男神柯煒林，則聲演內心充滿矛盾的熱血青年「姜山」，負責帶動氣氛的張繼聰與磁性女神謝安琪分別聲演「黑天」和「天女」，也為這段跨越千年的生死約定注入靈魂。

▲年度現象級動畫電影《世外》橫掃法國安錫影展、締造香港影史動畫票房冠軍。（圖／甲上提供）

劇情描述陰間使者「小鬼」日復一日引渡著亡魂，卻在某天遇見拒絕轉世的少女「小妹」，意外揭開一段橫跨千年的宿命糾葛。當小妹前世的遺憾與忿恨被喚醒，一道足以毀滅人間與世外的詛咒也隨之復甦，迫使小鬼踏上一段危機四伏的救贖之旅。《世外》將於3月13日全台感動獻映，更多電影資訊，請鎖定甲上娛樂官方社群平台。

▲「靈守小鬼」引渡「小妹」的過程中令不少觀眾淚腺潰堤。（圖／甲上提供）