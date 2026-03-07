「OST女王」白智榮首認：曾流產2次⋯　發現又懷孕巡演跑一半全取消

記者吳睿慈／綜合報導

韓劇「OST女王」白智英（正名：白智榮）嗓音療癒，唱過無數熱門電視劇，她2013年嫁給演員鄭錫元，夫妻倆努力許久直到2017年才懷上第一胎。近日，她首度對外透露懷孕過程，其實曾經歷經2次流產，兩人都覺得「就這樣兩人世界生活下去也可以」，沒想到，女兒意外來到她的身邊，由於有2次流產經驗，當年正在跑巡演的她，立刻取消所有演出，令粉絲不捨「偉大的母愛」。

▲▼「OST女王」白智榮首次承認曾流產2次。（圖／翻攝自白智榮YouTube）



[廣告]請繼續往下閱讀...

白智英近日透過YouTube頻道分享懷上女兒的過程，當時正在跑巡演，只是因為喉嚨不舒服去醫院看病，由於醫生要開藥給她服用，於是反問「有懷孕的可能性嗎」，她才突然覺得不對勁，接受抽血檢查才發現自己懷孕了。

▲鄭錫元對於女兒的寵愛溢於言表。（圖／翻攝自白智榮YouTube）



回想當時的情況，白智英驚訝地表示：「那時候我還在跑巡演，發現懷孕立刻取消演出。」老公鄭錫元則解釋，「因為我們經過2次流產，所以其實沒有抱著太大期待，甚至想說，我們就兩個人好好地生活下去，但當女兒生出來那時，真的好漂亮。」

鄭錫元一肩扛起顧女兒的責任，白智英產後繼續回歸演唱會巡演前往美國，他則與女兒有了2人相處時光，「我跟女兒一起共度的時間就像是禮物」，且他曾經想著要生兒子，但女兒一出生後，他露出燦爛笑容說：「但當女兒一出生後，真的是太好了！」對於女兒的寵愛溢於言表。