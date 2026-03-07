啦啦隊女神籃籃東京也發威　日本球迷煞到一起拍

記者葉文正／台北報導

中華棒球隊出征東京巨蛋，樂天桃猿推進隊長籃籃一樣沒有缺席，不僅上了准播時的特寫鏡頭，甚至在東京街頭被日本球迷包圍，要求一起合照，籃籃大感驚訝，但是不忘此行目的：「我們要繼續幫中華隊加油！」

▲日本跟台灣球迷要求與籃籃合影。（圖／大藝娛樂）

籃籃今天持續在加油聲震天價響的東京巨蛋幫中華隊應援，她說：「今天多了很多日本人認出我，也要求一起拍照簽名，我有點驚訝不知道為什麼日本人會認識我，因為通常是台灣人會要求合照。」證明籃籃在海外人氣也是NO.1。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲籃籃每天都幫中華隊加油。（圖／大藝娛樂）

中華隊今天14比0大勝捷克隊，讓大家都鬆了口氣，籃籃說今天看球的心情非常的愉悅，「費仔(Stuart Fairchild)的滿貫砲真的是全場熱血沸騰，感覺是把昨天的不甘跟委屈都一次宣洩出來了！也請大家要繼續支持中華隊。」

▲籃籃呼籲大家繼續加油。（圖／大藝娛樂）

世界棒球經典賽（WBC）昨日中華隊與日本隊交手，場邊應援畫面也成為話題焦點。其中在第五局「費仔」費柴德 (Stuart Fairchild) 擊出左外野界外全壘打，當進行電視輔助判決時，轉播畫面出現台灣啦啦隊女孩籃籃「祈禱全壘打」的特寫鏡頭，這一幕也令她受到國際關注。

昨戰場上賽況緊張，籃籃雙手也緊緊交握，咬唇閉眼，口中喃喃似乎說著「拜託」，整個表情都在全心祈求是全壘打，這一幕感動無數球迷。台灣球迷紛紛透過限動留言「看到一起揪心起來」、「捕捉到祈禱奇蹟的籃籃」。而籃籃也回應「希望大家不要放棄，還有兩場，請為他們加油」。