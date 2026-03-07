ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Lisa朝聖爆紅小猴Panchi！舉同款玩偶狂拍　私下迷妹樣曝光

記者蔡宜芳／綜合報導

在去年7月出生的小猴子Panchi，因母親放棄育兒，自幼由保育員照料長大，也因牠總抱著一隻紅毛猩猩玩偶，在網路上爆紅。除了深受網友歡迎，南韓天團BLACKPINK成員Lisa近日也抽空去朝聖，她甚至還帶著同款玩偶，開心地與Panchi互動。

▲▼Lisa朝聖爆紅小猴Panchi！舉同款玩偶狂拍　私下迷妹樣曝光。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）

▲Lisa近日到日本工作。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）

Lisa日前為了品牌活動前往日本東京，她也趁著工作空檔，特地跑到市川市動植物園朝聖。在Lisa 7日上傳的照片中，她身穿灰色上衣搭配牛仔褲、毛帽，手中舉著一隻與Panchi同款的玩偶，笑容滿面地朝遠方的Panchi打招呼。此外，她也自己用手機記錄下Panchi的身影，並附上欣慰和手比愛心的表情符號，粉絲心表露無遺。

▲▼Lisa朝聖爆紅小猴Panchi！舉同款玩偶狂拍　私下迷妹樣曝光。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）

▲▼Lisa朝聖Panchi。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）

▲▼Lisa朝聖爆紅小猴Panchi！舉同款玩偶狂拍　私下迷妹樣曝光。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）

目前Panchi已經嘗試融入猴群，也有幾隻大猴子願意與牠互動。先前曾傳出Panchi遭母猴攻擊，不過，保育員指出，這是Panchi融入猴群的必經過程，也沒有一隻猴子真的攻擊Panchi，「勇敢的Panchi經歷挫折也能很快恢復，希望大家不要覺得保護孩子的猴媽媽壞，也請繼續為Panchi的努力加油打氣。」

關鍵字

PanchiBLACKPINKLisa

