終於見到Lisa！施柏宇圓夢羞認「喜歡她全部」　進軍韓國飆戲車太鉉

記者蕭采薇／台北報導

男星施柏宇近日受邀出席品牌活動，沒想到竟意外展開一場「追星圓夢之旅」！他在現場近距離見到BLACKPINK成員Lisa，瞬間化身超狂迷弟，趁著拍照空檔忍不住大聲告白：「LISA, I Love You！」這突如其來的熱情讓Lisa露出甜美笑容並開心道謝。

▲施柏宇圓夢，親見Lisa大聲告白。（圖／施柏宇工作室提供）



被問到最喜歡偶像哪一點，施柏宇毫不猶豫地笑喊：「喜歡她的全部！」他透露自己曾去高雄看過BLACKPINK演唱會，Lisa也親切反問是否喜歡她們的新專輯，短短幾句交流讓他激動直呼圓夢。若未來有機會合作，他甚至開玩笑說，只要能同台演戲，「當個小助理、小跟班也很開心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

進軍韓國合體車太鉉飆戲！2025事業大豐收

回顧2025年，對施柏宇來說絕對是大豐收的一年。除了主演的電影《夏日最後的祕密》成功在韓國上映並獲得當地粉絲熱情應援，他更正式跨足韓國戲劇圈，加入由車太鉉主演的影集《Your Personal Taxi》，與韓國一線大咖同台飆戲。

▲施柏宇受品牌邀請，到東京出席活動。（圖／施柏宇工作室提供）

此外，他還接下2025高雄電影節影展大使，並一口氣拍攝了電影《立入禁止：梧枝鎮凶宅》與影集《微醺大飯店1980s》。面對密集切換角色的挑戰，他坦言偶爾會感到糾結，但都會靠著空檔轉移注意力來調適，不讓自己一直陷在情緒裡。

▲施柏宇正式跨足韓國戲劇圈，加入由車太鉉主演的影集《Your Personal Taxi》。（圖／施柏宇工作室提供）

朝聖《追殺比爾》居酒屋！曝農曆年玩射龍門慘輸

除了工作滿檔，施柏宇也把握這次出國空檔感受東京的城市魅力。他不僅意外品嚐到一碗「比臉還要大好幾倍」的巨無霸烏龍麵，身為電影迷的他，更特別前往經典神作《追殺比爾》的取景地「Gonpachi（權八）」居酒屋朝聖，能在真實場景裡用餐讓他直呼超特別。

▲施柏宇城市小旅行放鬆充電！吃到臉盆大烏龍麵超驚喜。（圖／施柏宇工作室 提供）

而談到剛過完的農曆新年，他笑說幾乎都待在家陪家人，過年免不了玩「射龍門」試試手氣，沒想到最後竟然輸到慘兮兮，差點連紅包都發不出來。展望2026年，施柏宇期許自己把重心持續放在演員本業上，挑戰更多元、更有趣的角色。

▲施柏宇造訪電影《追殺比爾》經典打鬥場面取景地的居酒屋「Gonpachi」。（圖／施柏宇工作室提供）