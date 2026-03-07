樂天美女總監「東京巨蛋突氣喘」！　急發文求救…台球迷火速送藥

記者陳芊秀／綜合報導

2026 年世界棒球經典賽（WBC）預賽於東京巨蛋熱烈開打，中華隊今（7）日對戰捷克隊，眾多藝人、啦啦隊成員及球迷遠赴日本應援。然而，樂天女孩舞蹈總監陸筱晴卻在開賽前突然發出求救文，表示急需氣喘發作用的吸入性擴張劑，隨即引發在場台灣球迷的群起動員。

▲樂天女孩舞蹈總監陸筱晴在東京巨蛋應援中突然氣喘發作。（圖／翻攝自Threads）

陸筱晴在Threads發文，焦急詢問：「有沒有台灣的朋友，剛好在東京巨蛋看經典賽，也剛好有帶氣喘用的吸入性擴張劑，拜託聯絡我！」由於球場人潮眾多，她隨後補充定位照片，指出自己就在大谷翔平的廣告看板旁等候，並無奈表示：「這邊收訊不好，訊息有點難傳！」。

▲陸筱晴發文求救，1小時後台灣球迷及時送藥來了。（圖／翻攝自Threads）

求救訊息發布後，有網友留言表示身旁的藥師已立刻去買藥，也有多人標記具有醫師身分的球迷前去協助。多位已進場的球迷紛紛回報位置，表示自己手中有藥可提供。經過約一小時後，陸筱晴曬出合照，PO文：「已順利交接。先不要喝冰的，等等適度吶喊就好。」網友直呼感動，紛紛留言「脆（Threads）真的是台灣人的超大動森（動物森友會）online」、「這就是我辦網路的意義」、「祝平安」、「大家都是動森島超人，太強大了」。

不過陸筱晴隨後發文表示，在球賽3局時氣喘再度發作，因此人前往醫院急診，也提醒同樣在日本的大家注意身體。

▲陸筱晴氣喘又發作急診。（圖／翻攝自Threads）