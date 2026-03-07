直擊／陸元琪自揭「遭禁止出席袁惟仁告別式」兒女正面回應了！

記者蔡琛儀／台北報導

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁，上個月2日上午10時於台東辭世，享年59歲，他的告別式將在下週二舉行，靈堂設於民權東路上的國寶會館VIP室，今、明兩天開放親友、粉絲前往弔唁，袁惟仁兒子袁義、女兒袁融一早約9點半左右一身黑衣現身，稍早因有事提前先離開，對於媽媽陸元琪自爆遭禁出席告別式，兩人也回應了。

▲袁惟仁兒子袁義與女兒袁融。（圖／記者李毓康攝）

兄妹倆在一月底時，也就是袁惟仁幾乎臨終前曾前往台東探視父親，當時袁惟仁雖已不認得他們，但袁義說，記得爸爸健康的時候曾鼓勵他：「好好做自己喜歡的事情。」袁融則難忘爸爸一直以來都相當支持她想做的事情，語氣更一度哽咽，她也多次夢到爸爸入夢，「他看起來就是很健康 ，然後就是感覺就是來看看我這樣子，也沒有講什麼話，就是小小的這樣。」

陸元琪先前曾爆料遭禁止出席袁惟仁告別式，她今天也未現身靈堂，被問到此事，袁義坦言，媽媽一直都很關心這件事，也叮嚀他們要好好送袁惟仁一程，「但這個（指出席與否）好像不是我們晚輩可以決定，我們能做到的就是好好送爸爸。」也表示這件事不方便在這裡多說。

▲兄妹倆回應媽媽陸元琪自爆遭禁止出席袁惟仁告別式。（圖／記者李毓康攝）

至於告別式陸元琪是否會出席，袁融說讓媽媽自己決定，袁義也說：「我們沒有要限制她說不能來或者是怎麼樣的。」 今天除了柯以敏，不少錄音師、版權公司、音樂公司朋友都來致意，兄妹倆也相當感謝這些日子以來外界給予家人的幫助，「爸爸的朋友有陪著我們處理很多事情，也是很感謝他們來陪我們。」袁融笑說：「爸爸做人很成功。」