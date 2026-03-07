ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
獨家／林吟蔚夜半發表新歌ＷＢＣ挺台灣　脆上炸鍋「感動到哭！」

記者葉文正／台北報導

歌手林吟蔚身為台灣一份子，希望為ＷＢＣ中華隊盡一份力，昨天晚上為中華隊寫歌〈咱一定贏〉並立刻演唱發表，林吟蔚感性表示：「希望能讓台語這美麗的語言被更多人聽見，甚至世界，現在的方向很明確，用歌曲療癒人心，是我的任務。」

▲林吟蔚發表新歌挺中華隊，在脆上受到歡迎。（圖／林吟蔚提供）

▲林吟蔚力挺中華隊。（圖／林吟蔚提供）

林吟蔚的這首〈咱一定贏〉歌詞不僅撫慰人心，用台語演唱更是唱出台灣人心聲，網友跟粉絲熱血沸騰，紛紛留言「是不是？正在打爆捷克隊」、「我的節目想播，可以嗎，繼續挺台灣ＴＥＡＭ　ＴＡＩＷＡＮ」、「這手筆台灣尚勇還好聽，台語才能代表台灣精神」、「永遠支持國家隊，謝謝每一位穿上國家隊服的英雄」、「聽到哭，馬上轉發」，短短不到一天，吸引13000人按讚，傳達台灣人感動。

▲林吟蔚希望能撫慰人心。（圖／林吟蔚提供）

▲林吟蔚發表新歌挺中華隊，在脆上受到歡迎。（圖／林吟蔚提供）

林吟蔚提到，「近期發了兩首台語單曲，一首是〈過年歌〉，一首是〈一個人想著一個人〉的台語版，昨天還收到老師說我有拿到3/5KKBOX風雲榜單日台語榜單冠軍，成績不錯 繼續努力打歌！」

▲林吟蔚發表新歌挺中華隊，在脆上受到歡迎。（圖／林吟蔚提供）

▲林吟蔚希望能撫慰人心。（圖／林吟蔚提供）

林吟蔚提到，目前都是獨立製作，「努力寫歌，以台語為基底，希望能讓台語這美麗的語言被更多人聽見，甚至世界，現在的方向很明確，用歌曲療癒人心，是我的任務。」要把台灣這把熊熊烈火，繼續燃燒推向頂端。

