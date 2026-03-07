費仔去年剛新婚！甜喊我是個幸運的人…金髮辣妻「絕美婚紗照」曝

記者陳芊秀／綜合報導

中華隊出戰2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽，連吞2敗後，7日「晚接午」迎戰捷克，29歲台美混血外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）2局上敲出滿貫砲，也是本屆中華隊第一支全壘打。而強運的他其實去年11月才剛結婚，迎娶金髮辣妻漢娜（Hanna Fairchild），當時發文甜喊：「我是個幸運的人！」

▲費仔去年11月結婚，老婆是金髮美女漢娜。（圖／翻攝自IG）

費爾柴德去年11月曬出結婚照，與妻子在希臘羅德島舉行婚禮，畫面宛如電影場景。新娘漢娜則身穿白色細肩帶婚紗，裙襬自然垂墜成長長拖尾，手捧白色花束，金色長髮披肩，妝容典雅動人。而他深情告白：「11.7.25 —— 和我最好的朋友、旅行規劃師、電影劇情解說員結婚了。我是一個幸運的男人。」如今更在賽場也上演幸運時刻！

▲費仔告白妻子：「我是一個幸運的男人。」（圖／翻攝自IG）

漢娜也陪同老公費仔到日本，人也在東京巨蛋觀賽。她今早在IG限時動態中分享了自己坐在球場邊的畫面，手中高舉中華隊吉祥物「歐告」（Taiwan Dog）的照片，表達對台灣隊的全力支持。此外，她也曬出自己的球場穿搭，一身黑色台灣球衣、短裙，搭配同色系的YSL包包，包包掛著吉祥物「歐告」，力挺老公。

▲費仔妻子漢娜帶著「歐告」觀賽。（圖／翻攝自IG）