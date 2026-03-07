中華隊14：0扣倒捷克　電商女王霸氣出手「請喝5000杯飲料」！

記者蔡琛儀／台北報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽戰況進入白熱化階段。中華隊在首戰以0比3不敵澳洲、隨後又以0比13慘敗給日本後，終於在今（7日）對戰捷克的關鍵一役中以14:0扣倒捷克，取得首勝，讓全台民眾士氣大振；電商女王、前黑澀會美眉瑪菲司稍早宣布：「5000杯飲料！我請你們喝！說到做到！」

▲中華隊血洗捷克奪下WBC首勝。（圖／記者林敬旻攝）

瑪菲司在Threads上發文表示：「昨天我說中華隊贏日本我請5000份雞排。結果昨天沒有贏日本，雞排任務先暫停一天。」不過今天中華隊取得首勝，瑪菲司直呼：「但今天！中華隊贏捷克了。台灣人做事就是說到做到！我講過的話當然也要做到！」

▲瑪菲司宣布發送5000杯飲料慶祝中華隊獲勝 。（圖／翻攝Threads）

她打趣說，有網友跟她說，「叫我不要讓台灣雞崩潰，5000份雞排真的會讓很多雞排店老闆，直接壓力山大。」為了不要造成老闆困擾，「我們決定，帥一點、簡單一點。5000杯手搖飲我請大家喝！！！我們繼續用行動證明我們就是說到做到！中華隊辛苦了，繼續加油！！！」詳細發送發送方式將在週一公布。