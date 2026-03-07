春風、阮經天滑雪驚遇好萊塢大咖男神！影帝變迷弟「笑出魚尾紋」

記者陳芊秀／綜合報導

「玖壹壹」成員春風日前曬出滑雪照，透露與金馬影帝阮經天相伴下一起在國外滑雪。他今（7）日在社群網站驚喜曬出一張「超大咖」合照，對象竟是好萊塢巨星「雷神索爾」克里斯漢斯沃，瞬間引發演藝圈好友與粉絲暴動，直呼這組合簡直是「不可能的任務」。

▲春風、阮經天滑雪巧遇「雷神索爾」克里斯漢斯沃。（圖／翻攝自IG）

在春風曬出的合照中，三人皆穿著滑雪裝備。春風站在左側，戴著黑色毛帽與護目鏡，露出一抹含蓄且滿足的微笑；站在中間的則是好萊塢男神克里斯漢斯沃，他身穿米色與迷彩拼接的滑雪服，頭戴專業頭盔與粉紫色護目鏡，身形挺拔、眼神親民地對著鏡頭微笑。站在右側的阮經天，戴著黑色頭盔，整個人開懷大笑到幾乎「擠出魚尾紋」，臉上掛著極度燦爛的笑容，還伸出手指向克里斯漢斯沃，活脫脫像個見到偶像的小粉絲。

春風PO文僅寫下：「揪歡喜（真高興）！！！！！」短短幾字卻完全透露出巧遇偶像的真實喜悅，該則貼文不到一小時便吸引超過萬人點讚。演藝圈好友紛紛來留言，蔡昌憲「不可能吧」，派偉俊「好爽」、楊千霈「Omg!!!!!竟然這樣也能遇到」。網友更是看傻了眼，直呼「太扯了吧」、「春風哥笑的都快認不出來了」。