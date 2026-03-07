世界的峮峮！東京巨蛋放送女神應援笑容…廣告登日本報紙本人回應

記者陳芊秀／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）正在如火如荼展開中，台灣的啦啦隊女孩應援也是國際焦點之一。其中隸屬中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員峮峮在日本擁有高知名度，為拍攝日本喉糖廣告公開在社群媒體、報紙版面以及東京巨蛋大螢幕全面放送，讓討論度激增。

▲峮峮為日本喉糖品牌拍廣告。（圖／翻攝自YouTube）

峮峮為日本知名品牌龍角散拍廣告，以「應援」為主題，強調運動場上大聲應援時，也要顧好嗓子。她穿著充滿活力的黃色啦啦隊服，頭反戴棒球帽，招牌短髮搭配陽光笑容，高舉雙手跳應援舞，當廣告在東京巨蛋大螢幕放送，讓不少台灣球迷又驚又喜。

從龍角散官方社群的數據觀察，峮峮的廣告自2月20日在X平台發表，至今累積觀看次數1468.5萬次，在官方YouTube頻道突破668萬次，顯見日本網友對峮峮的喜愛。台灣網友也發現，今日（7） 日本報紙各大頭版都是報導日本隊在世棒賽的表現，但第二版就出現峮峮的平面廣告，PO文支持「有什麼能在今天跟大谷版面並駕齊驅的呢？就是在日本人氣極高的峮峮」，留言也釣出本尊開心回應「！！！我要去買！」網友更形容「世界的大峮」、「世界的峮」。

▲峮峮廣告在東京巨蛋大螢幕播放。（圖／翻攝自IG）

▲峮峮廣告在X突破千萬觀看，在YouTube突破600萬，人氣絕頂。（圖／翻攝自X、YouTube）