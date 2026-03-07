林逸欣送養浪貓「搭高鐵卻把貓放出籠」挨轟！　緊急道歉：是我太無知

記者蔡琛儀／綜合報導

歌手林逸欣過年期間在台南老家撿到3隻幼貓，其中有2隻外型與暹羅貓高度相似的幼貓以及1隻小黑貓，身為愛貓人士的她將幼貓以及貓媽媽誘捕後，過程引發網友高度討論，最終林逸欣選出願意一起母貓和幼貓的善心人士，更親自送貓北上。不過她帶貓搭高鐵時，因將幼貓從籠子中抓出放在外套裡安撫，意外引發網友議論，對此她也發聲道歉了。

▲▼ 林逸欣救援送養浪貓卻意外被罵。（圖／翻攝林逸欣IG）

林逸欣昨（6日）曬出送四口貓去新家的影片，期間更拍到她搭高鐵時因幼貓不斷哭喊，將幼貓放出來、藏在自己外套裡的片段，有網友好奇問：「我以為高鐵車廂內不能讓寵物出來」、「寵物是可以離開外出籠的嗎？」

有網友提到，某KOL在車廂座位把貓抱出來，希望對方可以守規矩，也擔心引發連鎖效應，讓未來高鐵可能禁寵，雖未點名林逸欣，但明顯可見就是指她。對此林逸欣誠懇留言道歉：「對不起，真的是我太無知了，做出錯誤示範非常不對，謝謝大家的提醒，一定不會再犯。」也願意接受高鐵任何懲處，「我一定會負責到底，謝謝您的不吝告知。」也感謝網友們留言提醒。

根據高鐵規範，乘客若攜帶寵物，必須將貓、狗、龜、兔等寵物安置於固定容器內，且頭尾四肢不外露，需置於座位前方地板，每人限帶一件，且不可以放出來。