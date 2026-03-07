大谷翔平也救不了？Netflix砸150億日本獨佔轉播權　願訂閱僅4.9%

記者陳芊秀／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）在日本由Netflix取得獨家轉播權，平台砸下150億日圓取得日本區47場比賽獨家轉播權，觀眾若想收看，必須付費訂閱。然而賽前根據當地調查統計，因WBC而訂閱Netflix者僅4.9%，重金布局被視為失算。

▲大谷翔平為日本參加世棒賽出戰，而日本由串流平台Netflix取得獨家轉播權引發熱議。（圖／記者林敬旻攝）

本屆世棒賽日本隊要挑戰冠軍4連霸，包括大谷翔平、山本由伸等人出戰，更創下歷屆最多旅美球員參賽紀錄，也被視為夢幻團隊。Netflix以150億日圓取得日本47場賽事獨家轉播權，且不在電視台、有線頻道播放，意即「純串流訂閱」才能收看的比賽，儘管日本電視台負責製作轉播與相關特別節目，但實際收看賽事仍需付費訂閱。

據日媒報導，根據產業能率大學調查，原本訂閱Netflix者占17.3%，因WBC而訂閱或預計訂閱的人僅4.9%，視熱度考慮訂閱者：8.8%，而回答「無論如何都不會訂閱者」占68%。對比3年前電視台轉播世棒賽，光是關東地區家庭收視率高達48%，逼近50%，個人收視率31.2%，是2023年全年度收視最高的節目，比跨年盛會《紅白歌唱大賽》還熱鬧，這一次的關注賽事的氛圍顯得低調許多。

雖然外界質疑串流平台百億取得轉播權為失算決定，比賽開始後，世棒賽仍是日網熱搜焦點，大谷翔平、山本由伸等旅美球星的精采表現，仍然橫掃日本社群話題。平台重金布局是否能回本也受到關注。