直擊／袁惟仁靈堂開放「現場曝光」！　第一位到場的藝人竟是她

記者蔡琛儀／台北報導

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁，本月2日上午10時於台東辭世，享年59歲，他的告別式將在下週二舉行，靈堂設於民權東路上的國寶會館VIP室，今、明兩天開放親友、粉絲前往弔唁，袁惟仁兒子袁義、女兒袁融一早約9點半左右一身黑衣現身，快步走入靈堂，而第一位到場悼念的馬來西亞歌手柯以敏，她在靈堂更直言袁義和爸爸「長得真像。」

▲ 袁惟仁靈堂第一位到場悼念的是柯以敏。（圖／記者李毓康攝）

而袁惟仁靈堂相當素淨，由簡單的白、粉色等花卉簡單佈置，遺照則是袁惟仁生前最為人熟知，拿著吉他的照片，現場還播放著袁惟仁的歌曲，並預計準備袁惟仁生前最愛吃的巧克力餅乾，一對兒女及袁媽媽、袁惟仁兩個姊姊都在旁，不見前妻陸元琪身影，袁義和袁融則客氣表示：「辛苦了，謝謝。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯以敏說，之前袁惟仁幫她寫過不少歌，直言看到袁惟仁一對兒女很心疼，「我希望他放心，我也跟他（指袁惟仁）媽媽說了很多話，還是要努力生活下去。」也勉勵袁惟仁兒子若未來對創作有興趣，可以繼續嘗試。她上回見到袁惟仁是4、5年前，但每次都有透過好友陳國華、游鴻明等人關心袁惟仁近況，也曾低調來台探視，

▲ 袁惟仁的一雙兒女。（圖／記者李毓康攝）

袁惟仁告別式將於3月10日在台北市懷愛館景行樓至忠三廳舉行，上午8點50分進行殯葬彌撒，9點50分家祭後隨即公祭，火化後將長眠於新北市金山區蓬萊陵園。喪葬費用均由音樂圈好友為他設立的「小胖信託基金會」支付，費用將全額匯給袁媽媽再由其支付，如有餘款將依照信託設立宗旨與契約，全數作為袁媽媽經濟扶助金。

▲ 袁惟仁靈堂曝光 。（圖／家屬提供）