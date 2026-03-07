《青你2》女星自爆遭人操控「做違背道德事」！突封鎖蔡徐坤今喊誤會

記者陳芊秀／綜合報導

大陸26歲女星金子涵在2020年因參加選秀節目《青春有你2》走紅，但在去年4月閃電宣布退出演藝圈，甚至於今年1月還剃平頭、身形暴瘦。而她突然在社群上公開封鎖蔡徐坤帳號的截圖，7日突然又在社群平台上傳一段文字，內容引發外界揣測。

▲《青你2》選秀出身的金子涵突然發文引發揣測。（圖／翻攝自微博）

金子涵發文寫道：「之前 cxk 的事情是一個誤會是別人誤導我指向他。其實是一直都有那麼一個人在暗處為了可以操控我做著一些違背道德的事情。」文中「cxk」被推測是為歌手蔡徐坤，更疑似揭露了背後可能存在的勢力介入。目前她的社群平台僅出現這一則貼文。

許多網友在看到發文的第一時間感到憂心，輪番留言詢問金子涵的現狀，「什麼意思，你是在求救嗎？」、「怎莫回事，小金你還好嗎？」、「第一直覺感覺貼主被迫受到侵害了」、「小金到底發生什麼事了，不管怎樣一定要首先保證人身安全。請你務必一而再再而三三千萬次救自己於水火！」此外，網友注意到金子涵社群大頭照「頭像，眼睛裡，是不是有個人啊」、「媽呀，我好想把她藏起來，保護好她」。

▲金子涵控訴：「一個人在暗處為了可以操控我做著一些違背道德的事情。」。（圖／翻攝自微博）