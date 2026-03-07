木村拓哉演《九龍城寨》續集遭換角！半年前已答應…劇組換他取代

記者陳芊秀／綜合報導

香港動作片《九龍城寨之圍城》由古天樂、郭富城、林峯等人主演，2024年上映時創下1.1億港元票房佳績，並在第43屆香港電影金像獎勇奪9項大獎，該片也紅到日本，在當地衝到5億日圓票房。該片將製作續集《九龍城寨之龍頭》與《九龍城寨之終章》，外傳邀請日本男星木村拓哉加盟演出，但受到中日關係持續緊張影響，臨時喊卡重新選角。

▲木村拓哉傳出原本答應演出《九龍城寨》續集！受到中日緊張局勢影響合作叫停。（圖／翻攝自IG）

木村拓哉點頭演出計畫卻喊卡

據港媒《星島日報》報導，木村拓哉原本已於去年（2025）10月答應接拍續集，並已收下劇本並展開秘密訓練，準備與郭富城飾演的「陳占」上演一場世紀對打戲。然而，因近期中日關係持續緊張，劇組經多方考量後，忍痛終止與木村拓哉合作，木村拓哉對此也感到無奈，雙方是在和平氛圍下達成共識。

木村拓哉於22年前受邀演出王家衛的《2046》，曾傳出因「無劇本」拍攝及檔期延宕產生不愉快，戲份最終遭大量刪減；如今原本有望憑《九龍城寨》再度演出香港電影，不料合作卡關。同時日本媒體《共同通信社》也引述港媒報導此消息。

▲《九龍城寨之圍城》日本大賣5億日圓。（圖／翻攝自IG）

《九龍》重選角找來吳彥祖

隨著木村拓哉退出，劇組火速重整演員陣容，邀得近年主力進軍好萊塢的吳彥祖加入。吳彥祖對上一部香港作品已是2020年的《除暴》，此次回歸也已展開秘密特訓，應付片中大量的動作場面。

▲劇組找吳彥祖演出。（圖／資料照）

日網反應

木村拓哉演出香港電影的計畫中斷消息傳到日本，日本部分網友留言感嘆政治與娛樂不應混為一談，直言「將政治帶入娛樂圈，顯示出國家的狹隘，真是遺憾」。另外也有人持觀望態度，認為「局勢危險，不去反而比較好」、「這對木村個人名聲來說或許是件好事」。