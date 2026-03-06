H級寫真偶像祭禁令：別盯我胸部！　遭酸「像拉麵店沒麵」她急解釋

記者蔡宜芳／綜合報導

日本寫真偶像花咲楓香在2023年踏入寫真界，擁有H罩杯的火辣身材。她近來正在舉辦首張DVD的攝影會活動，沒想到，日前突然祭出新規定，包括「請不要盯著我的胸部」的要求，引來不少網友批評。對此，花咲楓香也做出解釋，表示規定是針對部分無禮違規的粉絲。

▲花咲楓香在2023年以寫真偶像身份出道。（圖／翻攝自X／Hanasaki__Fuka）

花咲楓香在2月27日表示，近來在攝影繪活動中，出現了幾次造成自己精神負擔的狀況，她也為此祭出三項禁止事項，包括「在拍立得拍攝時，請不要盯著我的胸部，請看鏡頭」、「在進行雙人合照並排站立時，請不要假裝偶然地觸碰身體」，以及「在姿勢指示時，請避免在數十秒內給予『腋下！屁股！蹲下！展示腳底！向右幾公分』等多個姿勢的細微指示」。

▲花咲楓香透露在近期的活動中，有粉絲做出令她不適的舉動。（圖／翻攝自X／Hanasaki__Fuka）

花咲楓香也提到，比起被用高壓的態度指示拍照姿勢，自己更喜歡和粉絲一邊聊天、一邊悠閒拍照，她也認為這樣才能拍出更好的表情，「為了今後彼此能度過愉快的時光，若能得到理解我會很高興。」

▲花咲楓香公告活動規定。（圖／翻攝自X／Hanasaki__Fuka）

不過，有粉絲質疑，花咲楓香身為寫真偶像，卻要求「不要看胸部」，似乎與其工作內容相違背，不少人都留下負面評論說「宅男是什麼ATM嗎」、「不就像是在拉麵店被叫說不准吃麵一樣嗎」、「要不要乾脆穿全副武裝的衣服？雖然一流的人絕對不會說這種話，如果討厭的話也沒必要勉強繼續做下去喔」。

對於網友的反應，花咲楓香1日再度發文解釋說，她很清楚自己在攝影會上穿的是泳裝，只是有些人的行為實在過於誇張，「我的意思是，在距離胸口大約 15 公分左右的極近距離下，一臉嚴肅地死命盯著看真的很恐怖，所以請不要那樣做！」強調自己還是很喜歡做寫真相關的活動，但希望參與的人也能遵守規定並保持禮儀。

▲花咲楓香指出自己曾被近距離盯著胸部看。（圖／翻攝自X／Hanasaki__Fuka）