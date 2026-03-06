《逐玉》男星遭AI換臉刪戲份！　疑「拍BL劇觸禁令」宣傳文也消失

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸29歲男星何昶希在2019年參加選秀《青春有你》出道，團體解散後，主要以演員身份活動，去年更接拍BL劇《初三的六一兒童節》，參與的新戲《逐玉》也於6日開播。怎料，有觀眾發現他在劇中被AI換臉成另一位演員，疑似遭到封殺，引發網友熱烈議論。

▲何昶希在去年先後接拍《逐玉》和《初三的六一兒童節》。（圖／翻攝自微博／何昶希 HCX）

何昶希在《逐玉》中飾演女主角田曦薇的前未婚夫「宋硯」，去年殺青時，也曾發出照片宣傳。然而，該劇6日開播後，有觀眾發現「宋硯」一角，竟變成另一名演員朱贊錦，而且面部表情、輪廓不自然，疑似是劇組使用AI換臉，將何昶希替換成朱贊錦。

▲▼何昶希在《逐玉》中被AI換臉刪戲份。（圖／翻攝自微博）

事實上，大陸當局早在去年人氣BL劇《逆愛》以海外播出形式爆紅時，便祭出新政策，放話只要參演同志題材的演員，未來都不得演出任何衛視平台的節目和作品，而何昶希也疑似因主演《初三的六一兒童節》，被列入禁演名單。

外界猜測，《逐玉》劇組應是為了能順利過審並在衛視平台播出，才緊急決定將何昶希的戲份進行替換。而何昶希的工作室對此則暫未發表正式聲明，但已經刪除了所有與《逐玉》有關的貼文。