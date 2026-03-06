小嫻升大二「狂練琴不喊苦」　親揭真實心境：沒有浪費人生

記者王靖淳／綜合報導

女星小嫻（黃瑜嫻）近年回歸學生身分，考上屏東大學音樂系，如今已順利升上大二的她，今（6）日在社群發文，與粉絲們分享，大二下學期的近況及真實心境。

▲小嫻。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

小嫻坦言，現階段面臨相當繁重的學業壓力，不僅有好多曲子要練，包含聲樂主修曲、班音曲及合唱曲，甚至每週還有音基唱打等著她克服。面對龐大課業量，小嫻以樂觀的態度面對。她表示，每次只要抱著一疊譜準備練習時，她都會在心裡對自己喊話：「每一首都好好聽哦，我好幸福哦，我唱歌好好聽哦。」

小嫻透露，當她在保持愉快心情後發現，自己在琴房裡的時光總是過得特別快，全神貫注投入練習後，往往2個小時就過去了。她也分享，當音樂術科練習到一個段落時，她會選擇換寫其他學科功課來轉換心情，「振奮一下腦袋，查一下歌詞翻譯。」

▲小嫻曝升大二心聲。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

相較於平日的緊湊行程，小嫻笑稱自己週末更開心，因為此時她能夠好好練鋼琴、練聲樂、練合唱、練音基，享受不斷練練練的日常，完全樂在其中。最後，她也在文末感性告白，直言好喜歡自己選的路，「那種喜歡就好像，我點了自己喜歡的套餐，很清楚的喜歡並吃完這樣，沒有浪費。」