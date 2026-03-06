孫燕姿5月將唱進大巨蛋　突洩心聲：沒有呵護自己

記者蔡琛儀／台北報導

天后孫燕姿5月將唱進大巨蛋，在演唱會前推出全新單曲〈飛瀑而下〉，MV請到電影導演蘇三毛（蘇文聖）合作，將「失重」放進城市的日常裡，蘇三毛回憶，第一次在夜深人靜時聽到這首歌，副歌推進的那一刻，他忽然流下眼淚，認為〈飛瀑而下〉四個字很有氛圍，因此安排讓孫燕姿直接飾演太空人跨出那一步，俯衝、穿越大氣層、急速下墜。

▲孫燕姿〈飛瀑而下〉MV首度化身太空人。（圖／Make Music提供）

MV中她化身為太空人，總是孤身ㄧ人在太空出任務而產生「太空人憂鬱症」，導演最後讓太空人懷抱著自己的那一幕，讓她很有感；會想到從小到大都在往前走，反思自己有沒有記得呵護自己、疼愛自己。

歌曲的最後訴說「在失速的邊界裡，失去一切重心，我還在你懷裡」。孫燕姿大呼這段根本直擊她心臟，覺得雞皮疙瘩，「就算你已經不知道你在幹嘛，你還被守在別人的懷裡。」更笑言自己「飛瀑」地喜歡。

▲孫燕姿新歌MV拍攝技術相當講究。（圖／Make Music提供）

本次影像拍攝採用超高畫質LED Volume虛擬攝影棚建構太空場景，透過高解析度弧形LED投幕與即時渲染技術，讓宇宙光影在現場真實反射於太空服之上。俯衝段落則結合AI 動態生成影像與數位合成技術，營造突破平流層的沉浸式既視感。科技成為場景的延伸，而情感始終是核心。〈飛瀑而下〉，是在城市與宇宙之間，確認自己仍然完整的那一刻。