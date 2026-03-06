亞亞推嬰兒車搭電梯被擠　當面開嗆討人厭：不要惹媽媽

記者王靖淳／綜合報導

網紅團體「在不瘋狂就等死」前團員亞亞（鄭羽凡）去年6月底公開結婚及懷孕雙喜訊，同年12月她開心透過社群發文報喜，並附上與兒子的合照宣布順產。平時會透過社群記錄生活的她，今（6）日在限動發文透露，自己在推嬰兒車搭捷運時遇到的無奈狀況。

▲亞亞。（圖／翻攝自Instagram／yayaaniki546）

亞亞表示，平時她在推嬰兒車搭捷運時，大眾對於親子大多充滿善意，甚至經常遇到熱心長輩主動幫忙按電梯，或是禮讓推車優先進出，讓她覺得十分感謝。然而，亞亞無奈透露，今天自己在推車搭電梯時，意外遇到一名行徑離譜的乘客，讓她忍不住在文中大翻白眼。

亞亞透露自己是第一個進電梯的，隨後進來三名推著行李箱的民眾，此時車廂空間其實已經客滿。沒想到，這時突然出現一位沒有任何行李或行動不便的阿姨，硬是想要擠進電梯內。更讓亞亞傻眼的是，這位阿姨甚至還理直氣壯地對她說：「推車的前面一點」，讓當時已經頂在門上的她，無奈向對方表示，真的已經沒位子了。

▲亞亞推嬰兒車搭電梯被擠。（圖／翻攝自Instagram／yayaaniki546）

亞亞表示，這名硬擠進電梯的婦人，對著她發出「嘖」的一聲。面對婦人的舉動，亞亞透露，她在準備踏出電梯門前，直接當著對方的面開嗆：「討人厭欸！硬要擠。」最後，她也在文末霸氣警告：「不要惹媽媽，媽媽很兇的」，展現堅定的態度。