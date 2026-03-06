直擊／鄭容和中文強到免翻譯！來台搶飯碗：抱歉，老師明年不用來了

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣樂團CNBLUE連續兩天在台開唱，6、7日於台北流行音樂中心與歌迷相會，鄭容和中文實力大躍升，幾乎全程用中文與觀眾互動，他還跟翻譯老師「搶飯碗」，幽默地宣言：「老師抱歉，明年我就不會請你來了，我可以自己上！」李正信、姜敏赫慌張表示「我們兩還是需要翻譯」，鄭容和則霸氣表示：「我連你們兩個的會一起翻譯。」

▲CNBLUE最新巡演海外首站獻給台北。（圖／和協整合行銷提供）



CNBLUE於2026年展開全新世界巡演《2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’》，海外首站獻給台北，他們以歌曲〈Ready, Set, Go!〉、〈Catch Me〉、〈Racer〉揭開序幕，鄭容和秀出語言實力，用中文打招呼：「為了見大家我們努力準備了，我最近學習中文，我的中文厲害嗎？」他甚至把台灣流行語融會貫通，「希望大家，我們可以從從容容、游刃有餘地完成這場演出，絕對讓你們不虛此行。」全場響起熱烈歡呼聲。

▲姜敏赫用台語打招呼。（圖／和協整合行銷提供）



姜敏赫也用台語打招呼「打給厚」、「甲飽沒」，他切換韓文：「真的好想你們喔，我現在能聽到大家的尖叫聲，好幸福，好愛你們喔，謝謝你們今天來到現場。」CNBLUE魅力驚人，演出開到第二天加場，他現場感謝，「託大家的福今天滿座，開賣就售罄，讓我們再加場，希望今天可以一起享受到最後，謝謝大家。」

▲鄭容和中文強到免翻譯，誓言「明年將不需要翻譯」。（圖／和協整合行銷提供）



來台演出做足功課，鄭容和自信滿滿地說：「我覺得明年應該就可以全中文了！」姜敏赫更爆料：「容和哥剛剛在後台的時候，很認真地拿平板在做作業。」他則說：「我早上還有上課呢，但我現在一個都記不起來。」現場向舞台翻譯「真的很抱歉到明年時，就要自己獨當一面，不好意思老師，今年可能是最後一次請你翻譯了」。

▲正信緩頰「我還需要翻譯」。（圖／和協整合行銷提供）



有趣的是，翻譯當場哀嚎「不行」，李正信、姜敏赫緩頰：「我們兩個還是需要翻譯。」翻譯開心地表白「我愛你」，沒想到，鄭容和說：「我會連你們（李正信、姜敏赫）的一起翻譯。」老師正式失業，逗得全場大笑。CNBLUE結束台北兩場演出，6月13日將前進高流。