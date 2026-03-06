八三夭為台日大戰延後開唱　他搶到2張門票「忍痛釋出」

記者蔡琛儀／台北報導

八三夭推出新專輯《沒有翅膀的人》首唱會，但因強撞經典賽台日大戰，信義區香堤廣場舉辦球賽直播派對，八三夭為了順應看球氣氛，決定延後演出半小時，而鼓手阿電更是原本買好票要到日本看球，但為了今天的演出只好忍痛將門票割愛。

▲ 八三夭推出新專輯《沒有翅膀的人》。（圖／記者黃克翔攝）

新專輯製作過程歷經波折，八三夭還遇到電腦硬碟死當的大災難，錄好的6首歌全毀了，團長小橘開玩笑說：「我跟阿璞就爆炸了，想找出前一晚是誰最後一個用電腦！」大家也只能趕快收拾情緒，重新錄製完成，主唱阿璞說：「發生這種事就是共同承擔。」貝斯手霸天更說冷笑話：「錄音師都想跳樓了，但我們錄音室在地下室。」

為了首唱會，八三夭年假一收就緊鑼密鼓彩排，小橘透露過年帶小孩去香港迪士尼樂園玩，整個假期胖了5公斤，不過現場無人接話，小橘不解：「怎麼都沒人說『看不出來』？」因為其實看得出他臉變圓潤不少，眾人笑翻。

▲ 八三夭宣布八月攻蛋開唱。（圖／記者黃克翔攝）

除了舉辦首唱會，他們後續還有一連串的宣傳和各地演出活動，此外，他們同時也宣布好消息，每年固定舉辦的八三夭「生日趴演唱會」今年確定將在8月15、16日在台北小巨蛋舉辦。