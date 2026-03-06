依依懷孕28週「只胖6公斤」　吐真實心聲：懷孕不是比誰瘦

記者王靖淳／綜合報導

依依（陳依依）和藝人納豆（林郁智）2024年完成結婚登記，去年底驚喜公開懷孕喜訊，透露腹中寶寶是女生。平時會在社群記錄生活的她，今（6）日發文分享懷孕28週的體態及真實心境。

▲依依懷孕28週。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）

目前孕期已經來到28週的依依坦言，自己因為試管，體重一開始就增加了5公斤，因此在懷孕初期感到相當緊張，不過後來她很快就轉念，霸氣地自我喊話：「後來我告訴自己，懷孕不是比誰瘦，而是比誰更懂照顧自己。」

依依在孕期為自己建立起新的儀式感，絕對不需要刻意節食，同時也拒絕攝取太多油膩的食物。依依分享，每天都會準備一份份量剛剛好的餐點，「只要讓身體覺得舒服，好吃到我會忘記它是熱量調控餐」，如今體重、心情沒有失控，這時她才發現，原來孕期可以很安心，最終也成功找回孕期平靜。

▲依依曝孕期心境。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）



最後，依依透露目前懷孕邁入第28週，在經歷初期的體重波折後，如今體重只增加了6公斤，維持在理想狀態。更讓她欣慰的是，產檢確認寶寶大小合格，完全沒影響發育，「我的孕期飲食也因為它有了幸福感～吃得優雅、吃得安心、吃得營養、吃得好幸福。」