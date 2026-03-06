WBC台日大戰「影帝、國民偶像現身轉播席」！　網看傻：陣容太豪華

記者蔡宜芳／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽6日台日大戰，日本Netflix轉播席竟祭出超豪華陣容，包括影帝、國民偶像和棒球界首屈一指的代表，平時難得一見的組合，讓許多觀看直播的網友都傻眼驚呼「太強了」。

▲WBC中華隊6日對戰日本。（圖／記者林敬旻攝）

C組預賽由日本代表隊與中華隊展開對決，不僅場上激戰，日本的轉播席更成為焦點。率先為「Japan武士」加油的是大會宣傳大使、金像獎影帝渡邊謙；坐在一旁的則是同樣擔任特別應援團的男星二宮和也，另外還有巨人隊前總教練原辰德，以及上一球季正式退役的中田翔。

▲二宮和也（左起）、渡邊謙、原辰德、中田翔。（圖／翻攝自Instagram／netflixjp）

集結演藝圈與棒球界重量級卡司的畫面，隨即引發網路熱烈討論。網友紛紛驚呼「這陣容也太豪華了吧」、「一開始就是最強陣容耶」。不少人也驚訝影帝與國民偶像的現身，「為什麼有渡邊謙」、「渡邊謙？二宮？這是什麼情況」。由於這樣的組合實在太難得，不少粉絲熱血沸騰地表示「感覺好令人興奮喔」、「找渡邊謙來當主編導，Netflix果然厲害」。