杜拜凌晨警報響起！　吳辰君一家驚醒心痛嘆：孩子不該成為犧牲品

記者蔡宜芳／綜合報導

美伊戰火持續升溫，中東不少區域都受到波及。定居在杜拜的女星吳辰君，日前才親耳聽到爆炸的聲音，6日凌晨又透露空襲警報再度響起，小孩還為此從睡夢中驚醒，讓她感到十分心痛。

▲吳辰君定居在杜拜。（圖／翻攝自Facebook／吳辰君）

吳辰君在6日凌晨近2點時，在社群發文透露：「剛剛杜拜又響起警報，吵醒了我的孩子。」她坦言，自己的第一反應不是感到恐懼，而是聯想到新聞中那些在戰火下掙扎的無辜生命，「幾天前，一所小學遭到導彈襲擊，許多小學生失去了生命——這是一場任何言辭都無法辯解的悲劇。孩子不應該成為任何理由或目的下的犧牲品。」

此前，吳辰君才剛幫同住杜拜的好友吳思顏（小樂胞姊）慶生，孩子們也難得相聚玩耍，讓她感嘆在不確定的世界裡，這種平靜的小確幸顯得格外珍貴。她也特別在文中感謝杜拜強大的防空系統，成功攔截了超過一千枚導彈與無人機。怎料，吳辰君才提到當地生活正努力恢復正常，機場也逐步恢復運作，沒想到深夜警報再起，讓這份得來不易的安全感再度蒙上陰影。

▲吳辰君日前為吳思顏慶生。（圖／翻攝自Facebook／吳辰君）