帥氣男歌手鬆口認愛「袁惟仁正妹女兒」！　熱戀半年...媒人竟是他

日名導死不認性侵2女演員！法官重話轟
婚後超疼老婆的星座TOP3！
台女星車禍眼皮被削掉…開工又遭追撞
HowZ鬆口認愛「袁惟仁正妹女兒」！　熱戀半年...媒人竟是他

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手HowZ推出新專輯《花花公子》，現實中他和已故音樂人袁惟仁女兒袁融傳出戀情，今(6日）他舉辦新專輯聽歌會，向來對感情低調的他首度認愛，鬆口確實和袁融交往半年。他因和袁融的攝影師哥哥袁義合作多次而認識袁融，「我們還在相處中，有好消息會跟大家分享，我還是專注在自己事業上，對方也有自己的家事要處理」。

▲▼HowZ《The Bloomin Prince》新專輯聽歌會。（圖／皓室創意Light House提供）

▲▼HowZ終於鬆口認愛袁融。（圖／皓室創意Light House提供、翻攝自梓蛋IG）

▲20歲梓蛋（袁融）外型亮眼。（圖／翻攝自梓蛋IG）

袁惟仁上月2日過世，明後2天舉辦追思會，下周二舉行告別式，Howz坦言很想去致意，「我以一個晚輩的心態，當然希望可以去參加，但他們家人的關係是比較親密隱私的，但可能還是有他們的方式。」表示告別式主要還是讓袁惟仁的親友參加。他也和女友會互相鼓勵支持對方，「會說『加油』、『我支持你』。」

這次專輯每一首歌都配上一句花語，新歌〈淡淡〉的花語是「雞蛋花」，和女友袁融的外號「梓蛋」不謀而合。他笑說歌曲不是交往後才創作，而是先前就做好的，「我喜歡平淡的感情生活，是我從小的夢想」，但他因為身邊很多人離婚，目前暫時還沒有進入婚姻的打算。

▲▼HowZ《The Bloomin Prince》新專輯聽歌會。（圖／皓室創意Light House提供）

▲HowZ推出新專輯《花花公子》。（圖／皓室創意Light House提供）

HowZ也自曝對待感情一直都很平淡，「我不過節，偶爾吃個好一點餐廳，平常都吃路邊攤」，偶爾也會想耍壞，「比如亂丟垃圾，或是我戒菸了3年，有時候想偷抽」。

