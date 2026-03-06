喜歡《美少女戰士》被諷不舒服！跨性別演員：盼日本跟上台灣腳步

記者吳睿慈／台北報導

日本電影《藍色男孩事件》靈感來自60年代的真實審判事件，由近年備受矚目的跨性別導演飯塚花笑原創企劃，找來跨性別演員中川未悠主演，初次演出就挑大樑飾演女主角，成功演繹出跨性別者在那個保守時代下的美麗與哀愁。兩人6日訪台並接受訪問，對台灣印象最深刻的就是這裡是亞洲第一個通過同婚的國家，當時看到消息都感到相當受到激勵，期盼有一天日本也可以跟上台灣的腳步。

▲《藍色男孩事件》中川未悠首次與錦戶亮合作。（圖／天馬行空提供）



兩人都是第一次訪台，中川未悠笑稱，這次來台前特地做了一番美食功課，在神戶的中華街品嘗了台灣大雞排，期待這次吃到正宗台灣大雞排。她也進一步分享了自己小時候是《美少女戰士》的粉絲，當時還是男兒身的她，常常和同伴們一起玩角色扮演，但孩子間其實並沒有因為性別而有什麼隔閡，直到大學畢業要找工作時，她被別人說「你這樣有點讓人不舒服！」才讓她感受到來自性別認同差異的惡意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《藍色男孩事件》中川未悠在演戲前就一直致力於推廣LGBTQ文化。（圖／天馬行空提供）



演員中川未悠在演戲前就一直致力於推廣LGBTQ文化，時常前進校園演講，因此在朋友的推薦下，決定參加電影試鏡，希望能藉此嘗試新的事物，並進一步讓LGBTQ的故事被看見。她也坦言第一次演戲就和人氣偶像錦戶亮有多場對手戲，一開始壓力非常大，然而在拍攝的過程中，卻漸漸地發現錦戶亮專業的表演精神也激發出她許多表演能量。

▲中川未悠大讚錦戶亮是個爽朗又親切的人。（圖／天馬行空提供）



在一旁的導演飯塚花笑也表示，中川未悠和錦戶亮的對手戲常常都讓他深受震撼，特別是兩人在最後的法庭戲火力全開的演出，讓他感動不已。對於這場戲，中川未悠也直言，「錦戶亮在法庭上的吶喊，真的完全能讓人感受到這個熱血律師的靈魂！」她也笑稱私底下時常和錦戶亮交流，私底下的他，就和幕前形象一樣，是個爽朗又親切的人！《藍色男孩事件》將於3月13日正式在台灣上映。