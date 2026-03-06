陳傑憲傷退震動台灣　啦啦隊女神「驚到嘴合不攏」

記者葉文正／台北報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）今晚迎戰日本隊，台日大戰收到特別關注。中華隊一舉一動都牽動球迷都相當重視，身兼啦啦隊精英「CT AMAZE」的小龍女成員菲菲、沛沛今日出席外送品牌「用美食為中華隊加油」活動，談到台灣隊長陳傑憲因觸身球導致骨裂，兩人也坦言相當驚訝與心疼，希望他能好好休息。

▲啦啦隊女神菲菲與沛沛出席活動。（圖／記者湯興漢攝）

菲菲與沛沛受訪時說，看到陳傑憲受傷消息時感到非常意外，也替他覺得不捨，「希望他可以好好休息，隊長一定也不希望自己受傷。」兩人也替台灣隊打氣，表示相信球員們都已經盡全力，「只要盡力就好了。」

▲兩人也關切陳傑憲傷勢。（圖／記者湯興漢攝）

她們原本也打算飛到日本為台灣隊加油，不過因為門票太搶手買不到，只能作罷。菲菲笑說，雖然沒辦法到現場，但在台灣參加直播派對一起應援也很有氣氛。至於有沒有拜拜祈福，兩人透露其實也特地到廣澤宮拜拜，替中華隊祈福，希望球隊能順利拿下好成績。

▲啦啦隊女神出席活動。（圖／記者湯興漢攝）

至於外界關注投出觸身球，導致陳傑憲受傷的澳洲投手遭台灣球迷出征，兩人並沒多談，陳傑憲打擊時被對方左投奧洛林的內角球擊中手指，當下陳傑憲面露痛苦，不停握住自己的手，而總教練曾豪駒也上場關心，之後將陳傑憲換下場休息，由宋晟睿接替。目前手指有骨裂情形，傷退後確定不會上場。