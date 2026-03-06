林襄登「日本報紙超大版面」　真實反應全被拍

記者王靖淳／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）正如火如荼地在東京巨蛋開打，除了中華隊選手們的表現備受球迷矚目之外，場邊的專屬啦啦隊「CT AMAZE」不但成為賽事中的另一大亮點，甚至還登上日本的報紙。其中，啦啦隊女神林襄在看到自己的照片佔了超大版面後，驚訝的反應也全被拍下。

▲林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

透過中華隊粉專在社群分享的影片可見到，當林襄看到自己的照片出現在日本的報紙上時，她將左手輕輕掩靠在嘴邊，當下似乎有些驚喜、害羞或是感到有些不好意思。她露出甜美的招牌笑容，眼神中也充滿笑意，顯示出內心相當愉悅。林襄的右手拿著一杯飲料與手機，頭上則戴著藍色大蝴蝶結，搭配應援外套，整體打扮相當親切且充滿活力。

▲林襄登上日本報紙。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

此外，官方也配文寫道「！！！在日本驚見報紙本人，CT AMAZE登上日本報紙啦！！！！！」影片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言讚道「在日本也很受歡迎」、「照片版面比球員還大」、「台灣之光，棒棒的」、「太可愛了，紅到日本去。」