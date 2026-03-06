潔哥牽女兒過馬路險遭撞！　「車無減速直衝」擦身而過嚇到飆髒話

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅潔哥（李秉潔）跟老公「岳妹」育有一個女兒FAFA，她日前透露，在自家附近巷弄牽著女兒過馬路時，竟有車輛不減速、直衝而來，「大概就是擦著我們正前方開過去」，讓她氣得當街大罵。

▲潔哥育有一個女兒。（圖／翻攝自Facebook／潔哥/李秉潔）

潔哥5日在社群發文透露，自己於前兩天背著愛犬、手牽女兒，在住家附近準備走過一段只有斑馬線、沒有紅綠燈的路時，看到遠方有一輛車開來，「想說這種巷弄，加上距離還有一段，而且我已經走了三分之一了，對方看到行人應該會減速，過去應該沒問題。」

沒想到，對方竟然完全沒有減速，直接朝路口衝來。潔哥表示，當時她們已經走到斑馬線的一半，「幸好帶著小孩我一直都非常警覺，我立馬扯著小孩往後面退好幾步。」而對方的車子幾乎是從她們母女倆的面前開過去，「大概只差一步的距離我們就會被撞到了！」讓她忍不住破口大罵。

▲潔哥牽女兒過馬路險遭車撞。（圖／翻攝自Facebook／潔哥/李秉潔）

潔哥也提到，對方在開過路口後有停車，但自己等了幾分鐘也沒見到人下車，「本來想衝去罵人，但是帶著狗跟小孩還真不方便。」只能默默離開現場。遭遇引網友紛紛表示「這種眼殘的人真的很多」、「這種小巷子裡面真的要注意安全」、「還好沒事」。

【潔哥社群全文】

前兩天差點被車撞！

在家裡附近的小巷弄過馬路

是只有斑馬線沒有紅綠燈的那種

連閃黃燈也沒有的小小巷弄

我背著狗牽著小孩

走在斑馬線要過去對面

有看到一台車遠遠的要開過來

想說這種巷弄+距離還有一段

而且我已經走了1/3了

對方看到行人應該會減速

過去應該沒問題

沒想到對方居然沒有減速直接開過來！！！！

這時候我們人已經走到斑馬線的一半了！！！

幸好帶著小孩我一直都非常警覺

我立馬扯著小孩往後面退好幾步

車子大概就是擦著我們正前方開過去

大概只差一步的距離我們就會被撞到了！！！！

我忍不住破口大罵xxxx祖公

對方開過去後有停車

後來等了幾分鐘對方也沒下車跟我吵

我也離開現場

本來想衝去罵人

但是帶著狗跟小孩還真不方便