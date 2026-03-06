ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
柯震東弄丟愛馬仕！急公開「跑咖路線」求救　10小時神人現身喊：看一下私訊

記者蕭采薇／台北報導

柯震東活躍於社群平台，經常發文與網友「海巡」互動，幾乎成了該平台的「流量密碼」。不過他近日卻遇上了一件驚險的意外插曲，竟不小心將隨身的愛馬仕（Hermès）零錢包弄丟了！焦急的他立刻在Threads上發出「尋物啟事」，沒想到貼文發出不到半天，竟然真的找回來。

▲柯震東弄丟愛馬仕零錢包，沒想到真的被網友找回來。（圖／翻攝自Threads）

▲柯震東弄丟愛馬仕零錢包，上「脆」請網友幫忙。（圖／翻攝自Threads）

弄丟愛馬仕零錢包超崩潰！柯震東急曝「超詳細跑咖路線」求救

柯震東日前在Threads上貼出自己心愛的愛馬仕零錢包照片，語氣焦急地寫下：「錢包不見了……有好心人（幫忙）有可能找回來嗎？」為了增加找回的機率，他更是毫無保留地公開了自己當天的超詳細行程。

他表示，自己的移動路線是從復興南路一段出發，中間搭乘Uber前往知名咖啡廳「AUFGLET」，隨後又再度叫了Uber前往酒吧「The Fridge bar」。由於行經地點多為熱鬧商圈，加上頻繁上下車，讓他對找回錢包本來沒有抱持太大的希望，只能死馬當活馬醫，上網發文碰碰運氣。

▲▼《功夫》電影首映會-柯震東。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯震東近期忙於新片《功夫》宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

10小時奇蹟出現！神人曬照片霸氣喊：看一下私訊

然而，Threads的強大協尋功能完全超乎了大家的想像！就在貼文曝光約10個小時後，留言區突然出現了一道曙光。一名好心的網友直接在底下曬出該款愛馬仕零錢包的實體照片，並霸氣留言：「我撿到了，看一下私訊哦！」

奇蹟般的進展讓大批原本在「坐等後續」的吃瓜群眾瞬間暴動，紛紛狂讚這位拾金不昧的網友根本是活菩薩下凡，就連高單價的精品錢包掉在路上都能順利找回。

失而復得狂謝大恩大德！網笑翻認證：動森島民任務大成功

順利找回貴重物品的柯震東，隨後也興奮地再度更新動態向粉絲報平安。他難掩激動情緒地大呼：「錢包真的找回來了！感謝（撿到錢包的網友）的大恩大德，好人有好報報報報報！」一連串的「報」字徹底展現了他失而復得的喜悅。這段猶如偶像劇般神展開的尋物奇遇記，立刻在網路上掀起熱烈討論。

許多見證奇蹟的網友紛紛笑翻留言：「脆果然是全台最大的Line群組，連這都找得到」、「這根本是動森（動物森友會）島民任務大成功吧」、「愛馬仕掉在路上竟然還能全屍回歸，台灣人真的太善良了。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

 

柯震東

