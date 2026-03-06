ONE OK ROCK上海演唱會也喊卡！　認「不可抗力因素」粉絲心碎

記者蔡宜芳／綜合報導

近期受日相高市早苗言論影響，多場日星在中國的演出接連喊卡，包含天后濱崎步也曾臨時止步。而日本搖滾天團ONE OK ROCK原定於5月9日在上海舉辦演唱會，6日也遺憾宣布因「不可抗力因素」取消，消息令許多期待已久的粉絲感到心碎。

▲ONE OK ROCK原定於5月到上海開唱。（圖／翻攝自Facebook／ONE OK ROCK）

ONE OK ROCK與主辦單位於6日聯合發出公告，表示原定在上海虹口足球場舉行的「2026 DETOX 亞洲巡演」上海站已確認取消。對於此次變動造成的困擾，官方也誠摯道歉，「感謝大家的理解與支持，對所有期待本場演出的歌迷朋友致以最誠摯的歉意。我們下個現場再見！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ONE OK ROCK取消上海演唱會。（圖／翻攝自Facebook／ONE OK ROCK）

其實這波日星演出「大地震」並非個案。由於日本首相高市早苗的涉台言論，引發中方不滿，政治冷風直接吹向了演藝圈。許多日星原本預計在中國舉行的活動，皆在開演前夕被緊急中止，讓演藝交流陷入僵局。

如濱崎步在去年11月原定於上海舉行的萬人演唱會，竟在開演前一天接到中方緊急通知要求中止。當時舞台早已搭建完成，主辦同樣以「不可抗力」宣布停辦，讓濱崎步決定在空無一人的場館內，照樣演完所有歌曲。

▲ONE OK ROCK正在進行世界巡迴，4月也將來台登上台北大巨蛋。（圖／翻攝自Facebook／ONE OK ROCK）