票房狂飆3.2億！鄭秀文當夜總會CEO「重拾菸癮」　私下向媽媽桑取經

香港開年重量級現象級神片《夜王》強勢登台！由香港首部破億電影《毒舌大狀》導演吳煒倫執導，不僅率領原班人馬全力打造，更重磅請出票房天王黃子華與華語天后鄭秀文強強聯手。加上實力派演員王丹妮、廖子妤、謝君豪等華麗卡司，在香港上映氣勢如虹，票房火速邁向3.2億台幣（約8000萬港幣）大關。

▲《夜王》鄭秀文詮釋夜總會裡殺伐果斷的霸氣CEO「V姐」。（圖／華映提供）

鄭秀文霸氣制霸夜總會！私下找「真媽媽桑」特訓、重拾菸癮

為了完美詮釋夜總會裡殺伐果斷的霸氣CEO「V姐」，天后鄭秀文可說是下足了苦工。她透露，拍攝前特別花了一個下午，找了一位真正的「媽媽桑」貼身取經，笑稱整個過程就像在獵奇。

▲《夜王》鄭秀文為演出這角色，聽聞了許多離奇的夜場故事。（圖／華映提供）

她從中聽聞了許多離奇的夜場故事，更學到成為夜總會經理不一定要大聲喧嘩，而是要自帶一股讓旁人不敢作聲的強烈氣勢。為此，她不僅親自構思造型，堅持在嘴角點上夜場必備的「兩顆風水痣」，更敬業地重拾戒掉許久的香菸。她坦言開拍前超怕菸癮再度發作，所幸一殺青就成功抽離，順利遠離菸害。

▲《夜王》鄭秀文、黃子華難得同台演戲。（圖／華映提供）

狂讚黃子華是「燈塔」！《飯戲》、《毒舌》捧紅一票新星

談到這次與黃子華的世紀合體，鄭秀文表示當初一收到劇本，發現能和黃子華合作，基於強大的信任感，短短一兩天就立刻點頭答應。她更感性地為對方取了個綽號叫「燈塔」，大讚他不只自己發光，還能照亮身邊的人，帶領許多優秀的香港新演員一起被看見。

▲《夜王》鄭秀文特地向媽媽桑取經。（圖／華映提供）

對此，黃子華也幽默回應，直言拍完《飯戲攻心》和《毒舌大狀》後，確實有一批新演員廣為人知，甚至還拿了最佳女主角，期盼未來能多演些好戲，讓更多新人把握住發光的機會。

昔日夫妻強強聯手保衛夜總會！台灣搶先特別場3月初開跑

《夜王》劇情描述昔日風光一時的「東日夜總會」面臨被收購的命運，在尖東打滾數十年的經理歡哥（黃子華 飾）遇上了新任狠辣CEO、也是他的前妻V姐（鄭秀文 飾）。兩人在強迫眾女公關轉型的過程中，赫然發現背後竟是大財團的殘酷操控遊戲。

▲《夜王》票房火速邁向3.2億台幣（約8000萬港幣）大關。（圖／華映提供）

為了保住夜總會，昔日夫妻決定強強聯手，展開絕地大反撲。為了回饋台灣影迷，《夜王》特別在3月7日加開搶先特別場，橫跨全台六大城市，購票還可獲得主角個人海報，粉絲們準備好進戲院感受這場夜場風暴！

