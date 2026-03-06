預告霸榜全球第3！Perth、Santa宣布四月來台撒糖　超狂「貼掌心」福利曝

記者蕭采薇／台北報導

泰國BL劇熱潮席捲全亞洲！因合作主演《男神俱樂部》而晉升大勢神仙CP的男星Perth與Santa，近期再度攜手主演GMMTV全新劇集《Love You Teacher》，人氣與討論度雙雙大爆發。隨著新劇話題持續在網路上發熱，兩人6日宣布，即將於4月19日來台開唱，與粉絲近距離撒糖狂歡。

▲SANTA（左）、PERTH （右）即將來台開唱。（圖／無限娛樂提供）

男友失憶退化成7歲！新劇預告狂飆1250萬觀看霸榜全球

兩人的超強號召力在新作中展露無遺！在新劇《Love You Teacher》中，Perth飾演極度不喜歡小孩的國小老師Pobmek，Santa則化身因意外失憶、心智竟退化回7歲狀態的男友Solar。這段被迫承擔照顧「孩童化男友」責任，同時面對職場與情感雙重考驗的虐心劇情，一曝光就引爆熱議。

預告片上線短短24小時內，全球總播放量直接狂飆突破1250萬次，不僅躍升YouTube全球熱門影片排行榜第3名（僅次於BLACKPINK與Bruno Mars），更強勢奪下40個國家與地區的熱搜榜首，創下GMMTV劇集預告歷史新高。

▲SANTA（右）、PERTH （左）近期再度攜手主演《Love You Teacher》，人氣與討論度雙雙大爆發。（圖／無限娛樂提供）

《男神俱樂部》默契超越劇本！4月登台狂送「掌心貼掌心」超甜福利



回顧兩人首次合作改編自知名作家JittiRain小說的《男神俱樂部》，Perth飾演工程學院學長，Santa則是超萌學弟。兩人在戲裡戲外的甜蜜互動與自然流露的好感情，被廣大粉絲狂讚是「天生絕配」，甚至被觀眾直指默契已經「超越了劇本設計」。

為了回饋台灣粉絲的熱情支持，這次《PERTH SANTA TIME STOPPER FANCON IN TAIPEI》祭出誠意滿滿的超甜寵粉福利！不僅準備了令人心跳加速的「掌心貼掌心」一對一HI-TOUCH，還有專屬紀念合照與海報，幸運粉絲更有機會加碼參加SOUND CHECK（彩排）活動。門票將於3月22日星期日晚間20點08分，於KKTIX售票系統及全台全家便利商店FamiPort全面啟售。