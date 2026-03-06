八點檔男星東京巨蛋朝聖WBC「目睹輸球現況」　路上巧遇綜藝大哥

記者黃庠棻／台北報導

男星游書庭外型帥氣、身材精壯，2025年主演BL短劇《一拍即合》累積了許多粉絲，還曾參演台劇《愛的榮耀》、《台灣X檔案》等，私底下他還經營YouTube頻道「游書庭-瘦身有氧」。近日，游書庭帶著母親飛到東京觀看WBC經典賽，沒想到在路上遇到綜藝大哥胡瓜。

▲游書庭到日本看WBC，巧遇胡瓜一家人。（圖／翻攝自Facebook／游書庭）

游書庭在社群網站上發文，透露這兩天帶著母親到日本看WBC經典賽，整個東京巨蛋人多到爆炸，笑說「而且真的全是台灣人」，沒想到走著走著還巧遇胡瓜一家人以及《綜藝大集合》的主持群，他親眼目睹胡瓜身邊被搶著拍照的民眾團團包圍。

對此，游書庭趁著空檔與胡瓜一家人合影，興奮直呼「跟媽媽一起留下這麼特別的回憶」，儘管台澳大戰敗北，但他仍感性說道「雖然昨天中華隊輸了，現場滿滿傷心的台灣人，但是比賽本就有輸有贏，接下來還有三場 盡力就好，我們一起集氣！！ 加油中華隊。」

