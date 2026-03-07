《雙囍》馬年最強賀歲國片　劉冠廷、余香凝一天舉辦兩場婚禮挑戰不可能

文／人物誌

2026年賀歲檔期國片《雙囍》，由《孤味》導演許承傑執導，編劇則由許承傑與《我的麻吉4個鬼》謝沛如共同完成。電影以臺灣人習以為常的婚禮文化為核心，從文定、闖關、婚宴的繁瑣流程，到原生家庭的矛盾、和解，用笑料化解一個家庭的悲劇，恰到好處的情感醞釀，也難怪本片被許多影迷評為近年最出色的賀歲電影。

《雙囍》卡司的部分，男主角「高庭生」、女主角「吳黛玲」分別由劉冠廷、余香凝飾演，並集結楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙，以及吉岡里帆、黃宣的驚喜客串，臺、港、日知名演員齊聚一堂，電影還未開演，彷彿就感受到良辰吉日的熱鬧喧囂。大年初一正式上映，首周旋即拿下新片票房冠軍，甚至更在大巨蛋秀泰舉辦「辦桌看電影」特別場，不斷創造新話題，絕對是今年不容錯過的優質國片。

▲《雙囍》首周旋即拿下新片票房冠軍。（圖／《雙囍》劇照，下同）

兩面討好的雙重婚禮，緊湊且破綻百出的荒唐笑劇

影片以高庭生、吳黛玲的婚禮為故事舞臺，由於庭生的父母離婚多年，二人相見如仇卻選定同一良辰吉時，使得這對新人只能同時舉辦兩場婚禮，分別是早半小時的「爸爸場」，與晚半小時的「媽媽場」；為了讓二場婚禮不被父母發現，從訂婚儀式、闖關、婚禮兩次進場，皆做了完善且精準的規劃，只為了不得罪任何一方，然而計畫永遠趕不上變化，接踵而至的混亂使新人們瀕臨崩潰……

「雙重婚禮」必然是緊湊、破綻百出，光一場婚宴就足夠讓新人累到體力透支，更別說同時舉辦兩場。婚禮雖說是屬於新人的日子，但婚姻畢竟是兩家庭的事，在新關係建立時刻，又有多少人真正打造一場屬於自己的婚禮？《雙囍》雖以現實幾不可能發生的鬧劇為主軸，但卻悄悄勾起關於婚禮的光怪陸離，庭生、黛玲奔走在婚禮的傳統禮俗，終於逐漸意識到兩面討好，而忘了自己身為主角的現實。

（後續內容含有電影劇情）

「不管今天發生多少鳥事，我們都要 Live in the Moment。」

在婚禮準備過程中，父親三番兩次對菜單、酒水抱以不滿，比起紀念新人的愛情故事，庭生父親更在意牙醫界的面子與排場；母親這邊，邀請了計劃之外的富商名流，甚至更在會場擺起了簽書活動與個人看板，婚宴反倒成了身為人母的成果發表會。婚禮的意義逐漸變調，黛玲也從庭生僵硬的表情中，目睹童年創傷吞噬了大喜之日的情緒，也在東窗事發時，庭生決定向父母道出多年委屈。

電影前半段是緊湊的荒唐喜劇，後半段則轉為探討童年創傷、與自己和解的救贖旅程，庭生父母表達的愛，多注重在物質層次，使庭生即便平安長大，從小學習兩面討好的性格，也讓庭生忘了自己愛的是什麼；相較呈現鮮明對比的，則是黛玲父親對女兒的愛，即便親家多麼分崩離析，也願相信女婿將以兩倍的愛意呵護女兒，難免有些擔憂而神經兮兮，但仍打從心底為這門囍事感到開心。

「不管今天發生多少鳥事，我們都要live in the moment」新人相互約定的經典台詞，也在片尾成功攜手克服，電影沒有煽情的催淚和解，改以內斂的無聲擁抱取代，默默支撐所愛之人，也再次強調了家人意義。

