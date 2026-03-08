《功夫》九把刀20年磨一劍　嘔心瀝血打造濃厚本土味功夫奇幻電影

文／人物誌

2026年話題奇幻動作片《功夫》，電影改編自2001年「九把刀」柯景騰《都市恐怖病》中的篇章小說，由九把刀擔任導演，主演陣容包含戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷。《功夫》小說橫空出世迄今已逾20年，直到九把刀經歷諸多電影執導經驗，以及《月老》的特效磨練，才有辦法將廿年前的天馬行空化為影像，成功打造濃厚本土味的功夫武打電影。

▲《功夫》電影改編自2001年「九把刀」柯景騰《都市恐怖病》中的篇章小說。（圖／《功夫》劇照，下同）

「有一種東西叫正義，正義需要高強功夫。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

《功夫》講述高中生淵仔（柯震東飾）與好友阿義（朱軒洋飾），兩人因不願再遭他人欺侮，決定向瘋癲的流浪漢黃駿（戴立忍飾）拜師學武，一同成為凌霄派的傳承弟子；察覺淵仔、阿義擁有高強內力的女同學乙晶（王淨飾），為了保護母親也決定加入練武行列，與淵仔、阿義組成懲奸除惡的正義使者。習得一身功夫後，徒弟三人得知黃駿與師弟藍金的恩怨情仇，並隨時準備與藍金一決高下……

《功夫》的故事發生於上世紀末的臺灣，並透過大量致敬、插曲使用，還原七、八年級對功夫電影的憧憬，再加上九把刀驚人的荒謬想像，建立足夠吸引人的故事背景。前半段主軸放在淵仔、阿義的功夫冒險，荒謬且帶有粗俗笑料的敘事風格，一直是九把刀小說風格吸引人的關鍵；而電影後半段，則解釋了黃駿與藍金的恩怨糾葛，加入關鍵情節的改編，使書迷的觀影體驗也能充滿新鮮感。

不為小說綁架的驚喜改動，強勢挑戰過年賀歲檔期嚴峻挑戰

在小說《都市恐怖病》中的《功夫》，主要場景設定於彰化的一所國中，九把刀因此將最終決戰的場地選在八卦山大佛，而電影則是改成高中生，考量這年紀的性格與價值觀，如此做出改動以符合淵仔和阿義的思考邏輯。然而，電影版有篇幅限制的考量，刪除了原作系列的重要反派「Hydra」，將反派塑造為觀眾無法猜到的人物，並大改角色群的結局，大膽的改編作為電影中後段反轉爆點，卻也令忠實書迷感到一點小小遺憾。

《功夫》斥資三億元新台幣打造，在同檔期國片《陽光女子合唱團》與《雙囍》的競爭下，票房表現並不理想，再加上其笑點難令新生代影迷產生共鳴、製作團隊先前的爭議事件等，使電影難獲好評，但其作為奇幻動作片，畫面塑造超越大眾對國片的期待，劇情的反轉也讓觀眾回味無窮，再加上劉冠廷出演大反派「藍金」，邪魅瘋癲的武痴形象與柯震東展開刀光劍影的拼殺，使影迷看見「劉冠廷宇宙」的多變性，也體會到七年級生對武俠電影的浪漫想像，娛樂性十足正是值得進影廳欣賞的理由。

延伸閱讀

馬年最強賀歲國片《雙囍》：一天舉辦兩場婚禮？劉冠廷、余香凝攜手挑戰不可能的囍事成雙！



票房冠軍《陽光女子合唱團》：陳意涵、翁倩玉、何曼希化身女監刑囚，用歌聲唱出幸福的催淚神片！



※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。