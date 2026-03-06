汪峰舊愛遭當眾搧3巴掌！　認分手小7歲男友：偷喝酒被他抓包

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星葛薈婕曾與汪峰有一段情，還為男方生下女兒小蘋果。她在去年曾透露有一位以結婚為前提交往、小7歲的男友，然而，近日在直播中，葛薈婕卻坦承已經與對方分手，甚至驚爆自己被男方當眾賞巴掌，引發網友議論。

▲葛薈婕和汪峰曾有過感情糾葛。（圖／翻攝自微博／葛薈婕Ge、汪峰）

葛薈婕透露，她當時剛做完戒酒手術，出院第一天就因為好奇手術效果，忍不住點了一瓶酒想「親測」看看身體反應，「我就想喝一口，我就想看一下，我喝了以後死不死。」沒想到被男友發現後，竟演變成激烈的肢體衝突。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葛薈婕表示，自己當時一出院就有工作，所以工作人員都在場，男友竟在眾人面前連搧了她三個巴掌。葛薈婕語帶自嘲地說「打得好」，但對於男方在公開場合不顧她尊嚴的暴力行為，卻成為她心中的芥蒂。

▲葛薈婕透露自己被前男友當眾施暴。（圖／翻攝自微博）

此前，葛薈婕在去年接受要價人民幣3萬元（約新台幣14萬元）的戒酒手術，在腹部植入戒酒藥物，阻斷酒精對大腦的刺激，強制降低飲酒欲望。當時，她曾表示在手術後若飲酒，可能導致嚴重不適，甚至威脅生命安全。不過，葛薈婕日前坦言手術並沒有什麼作用，自己現在還是照常飲酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。